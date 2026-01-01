Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feminicidio

Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en el distrito de Villaverde de Madrid

Archivo - Coche patrulla de Policía Nacional

Archivo - Coche patrulla de Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

EP

MADRID
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el madrileño distrito de Villaverde, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el distrito de Villaverde.

Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.

Guía de acción tras una violencia sexual

Guía de acción tras una violencia sexual

Guía de acción tras una violencia sexual / Dirección: Bárbara Favant / Vídeos: Zowy Voeten / Edición: Laly Chávarry / Producción periodística: Beatríz Pérez, Germán González y Bárbara Favant

Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en el distrito de Villaverde de Madrid

