Aragón
Protección Civil alerta del alto riesgo de aludes en el Pirineo, tras cuatro víctimas en tres días
El jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, ha alertado del alto riesgo de que se produzcan aludes en cotas altas del Pirineo aragonés y ha recomendado extremar las precauciones después de que en solo tres días haya habido cuatro víctimas mortales por esta causa.
Las condiciones meteorológicas del inicio del invierno han generado unas condiciones del manto nivoso en cotas altas que son poco habituales en los Pirineos y que generan inestabilidad por la presencia de capas de nieve de baja cohesión cerca de su base, ha explicado Crespo en una nota enviada por el Gobierno de Aragón.
La presencia de estas capas puede persistir en el manto de nieve durante periodos muy largos, no es perceptible a simple vista y puede dar lugar a avalanchas cuando la sobrecarga de una persona provoca la desestabilización del manto, ha advertido.
El nivel actual de peligro de aludes, nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros, indica una situación muy delicada para determinadas exposiciones y pendientes.
Por todo ello, es fundamental la elección prudente del itinerario en la montaña y respetar los consejos del boletín de aludes.
Cuatro muertos
En solo tres días se han producido cuatro víctimas mortales en el Pirineo a consecuencia de las avalanchas.
Tres esquiadores, dos hombres y una mujer, fallecieron el pasado lunes al ser arrastrados por un enorme alud en la cara oeste del pico Tablato, a 2.200 metros, en el entorno del balneario de Panticosa, y este miércoles, un hombre quedó atrapado por un alud cuando practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa y cuyo cadáver ha sido rescatado este jueves, 1 de enero.
