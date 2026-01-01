Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalonaPérez LlorcaReal MadridViviendaRCD Espanyol
instagramlinkedin

Aragón

Protección Civil alerta del alto riesgo de aludes en el Pirineo, tras cuatro víctimas en tres días

Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)

Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)

EFE

EFE

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, ha alertado del alto riesgo de que se produzcan aludes en cotas altas del Pirineo aragonés y ha recomendado extremar las precauciones después de que en solo tres días haya habido cuatro víctimas mortales por esta causa.

Las condiciones meteorológicas del inicio del invierno han generado unas condiciones del manto nivoso en cotas altas que son poco habituales en los Pirineos y que generan inestabilidad por la presencia de capas de nieve de baja cohesión cerca de su base, ha explicado Crespo en una nota enviada por el Gobierno de Aragón.

La presencia de estas capas puede persistir en el manto de nieve durante periodos muy largos, no es perceptible a simple vista y puede dar lugar a avalanchas cuando la sobrecarga de una persona provoca la desestabilización del manto, ha advertido.

El nivel actual de peligro de aludes, nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros, indica una situación muy delicada para determinadas exposiciones y pendientes.

Por todo ello, es fundamental la elección prudente del itinerario en la montaña y respetar los consejos del boletín de aludes.

Cuatro muertos

En solo tres días se han producido cuatro víctimas mortales en el Pirineo a consecuencia de las avalanchas.

Tres esquiadores, dos hombres y una mujer, fallecieron el pasado lunes al ser arrastrados por un enorme alud en la cara oeste del pico Tablato, a 2.200 metros, en el entorno del balneario de Panticosa, y este miércoles, un hombre quedó atrapado por un alud cuando practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa y cuyo cadáver ha sido rescatado este jueves, 1 de enero.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
  4. Chalés dejados a medio construir en 2008 en Segovia salen ahora a la venta por 500.000 euros
  5. El circuito de diagnóstico rápido de cáncer de Catalunya se amplía hasta 11 tipos de tumores
  6. Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre
  7. Un arquitecto alerta del riesgo oculto al cambiar las ventanas de casa
  8. Catalunya culmina la transformación de la Justicia con la incorporación de Barcelona y otros 13 partidos judiciales

Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid

De Fernando Alonso a María Pombo, los famosos que serán padres en 2026

Protección Civil alerta del alto riesgo de aludes en el Pirineo, tras cuatro víctimas en tres días

Detenido un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer en Madrid

El buitre negro vuelve a planear décadas después sobre los cielos de Tarragona

El buitre negro vuelve a planear décadas después sobre los cielos de Tarragona

Nueva tragedia en el Pirineo: hallan muerto al montañero atrapado en Bielsa tras un nuevo alud

Nueva tragedia en el Pirineo: hallan muerto al montañero atrapado en Bielsa tras un nuevo alud

Por qué los hombres mueren más por suicidio: una brecha que no es innata y crece con la edad

Por qué los hombres mueren más por suicidio: una brecha que no es innata y crece con la edad

Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía

Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía