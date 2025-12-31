Suceso
Seis heridos por un incendio en un piso de Figueres
Cuatro dotaciones de los Bombers han apagado el fuego y han revisado el edificio
Seis personas han resultado heridas esta madrugada en un piso de Figueres a raíz de un incendio. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso hacia las 4.30 horas por un fuego en el tercer piso de un bloque de cinco plantas en la calle Tapís.
Cuatro dotaciones se han desplazado hasta el lugar, han apagado el incendio y han revisado el inmueble. El SEM se ha desplazado con cinco ambulancias y ha trasladado a cinco heridos leves al hospital de Figueres y a uno menos grave al de la Vall d'Hebron de Barcelona.
