Incendios sin precedentes y lluvias torrenciales: 2025, el año de los fenómenos extremos

Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes como ha evidenciado un reciente estudio que señala que el riesgo de desastres naturales se ha multiplicado por 10 en solo una década, son un efecto visible e innegable del cambio climático. Y este 2025 España los ha sufrido especialmente. En verano, la península vivió la peor temporada de incendios forestales de las últimas décadas con una superficie calcinada sin precedentes: más de 400.000 hectáreas se han quemado este año, casi diez veces más que en 2024 y superando ampliamente el anterior récord de 2022, que se había quedado en poco más de 300.000 hectáreas. Además, las llamas originaron cifras récord de CO₂ y convirtieron este verano en el más contaminante de Europa. Parte de ello se explica porque este verano ha sido el más cálido desde que hay registros (1961), con temperaturas de hasta 45,8 °C y más de mil muertes relacionadas con el calor.

Y de la España en llamas del verano se pasó a la España bajo el agua de otoño: los coletazos del huracán Gabrielle en septiembre y la dana Alice en octubre dejaron lluvias torrenciales e inundaciones, especialmente en Catalunya, con el Montsià como comarca más afectada, Comunidad Valenciana y Baleares. Incendios e inundaciones, dos caras de una misma moneda que Javier Cercas y Joan Roca en representación de su madre, Montserrat Fontané, premios Català y Catalana de l'Any de EL PERIÓDICO, han elegido como la noticia más relevante del año en la sección de Sociedad.

Sara Fernández

El incendio de Torrefeta i Florejacs, declarado el 1 de julio en la comarca leridana de la Segarra, fue el primero de la temporada y ya permitía intuir que el verano iba a ser complicado. El fuego, que junto a otro que se declaró de forma simultánea en Sanaüja arrasó 6.500 hectáreas, acabó con la vida de dos personas; Jordi y Omar, propietario y trabajador de la granja 'El Porquero'.

Fue este uno de los primeros incendios de sexta generación en Catalunya: extremadamente virulento que va más allá de los patrones tradicionales y que presenta un comportamiento errático. Además de una gran velocidad de propagación, el fuego puede generar pirocúmulos como el de más de 14 kilómetros de altura que se observó en la Segarra. El incendio de Torrefeta supuso también un cambio de paradigma porque evidenció que puede haber megaincendios en paisajes mosaico como el de Torrefeta.

El 8 de julio, se declaró el incendio de Paüls (Tarragona), en la zona del Barranco del Llop, que dejó un balance de 3.200 hectáreas arrasadas y un técnico forestal fallecido.

Apenas unas semanas más tarde, a principios de agosto, se desató una ola masiva de incendios en Galicia (principalmente Ourense), Castilla y León (Zamora y León), Extremadura (Cáceres), Asturias, Madrid (Tres Cantos). No fueron focos aislados, sino que hubo fuegos simultáneos, dificultando enormemente las labores de extinción. Murieron cinco personas. Los dos mayores se registraron en Molezuelas (Zamora), con más de 40.000 hectáreas quemadas, y en Larouco (Ourense), con más de 31.700 hectáreas. Más de 35.656 personas evacuadas, 50 detenidos y 135 personas investigadas son otras cifras que deja la peor oleada de incendios en décadas.

El reto de la gestión forestal

Para explicar estos incendios sin precedentes, la Agencia Española de Meteorología apunta a una primavera húmeda que favoreció un crecimiento excepcional de la vegetación, que luego, tras un verano seco y cálido, se transformó en combustible para el fuego. Los expertos añaden el abandono del medio rural y la falta de gestión forestal, que ha dejado grandes extensiones de monte sin limpiar que acumulan millones de toneladas de material inflamable. La gestión forestal es el gran reto que las administraciones deben afrontar ahora. De hecho, expertos consultados por EL PERIÓDICO apuntan que la ola de incendios se ha de ver como una oportunidad para no ver siempre al fuego como a un enemigo, sino como un elemento a utilizar para gestionar los ecosistemas.

Tras el verano tórrido, llegó el otoño lluvioso. A finales de septiembre, los restos del huracán Gabrielle, que llegaron como borrasca extratropical, generaron lluvias torrenciales e inundaciones en el sur de Catalunya y Comunidad Valenciana, cortando carreteras, circulación ferroviaria y obligando a suspender clases por ejemplo en Baix Ebre o Montsià. En apenas nueve horas, en Amposta se acumularon más de 240 litros, en els Alfacs se superaron los 170 y en l'Aldea los 112.

En octubre, la situación se repitió: la dana Alice provocó tormentas e inundaciones muy intensas, con acumulados récord de lluvia en poco tiempo, especialmente en el Mediterráneo. Zonas como La Ràpita, Santa Bàrbara y otras poblaciones de Tarragona sufrieron inundaciones repentinas, atrapando a conductores y generando numerosas incidencias.

Montsià ha sido una de las comarcas catalanas más afectadas por estos temporales. De aquí, concretamente de Alcanar, saldrán los primeros refugiados climáticos una vez Generalitat y ayuntamiento procedan a expropiar y derruir unas viviendas construidas en zona inundable. El pasado 14 de diciembre, el alcalde, Joan Roig, dimitió por el "agotamiento físico y mental" derivado de vivir cinco catástrofes naturales en siete años. Fue la primera dimisión relacionada con el cambio climático.

En positivo, este 2025 ha sido el año en el que Catalunya puso fin a las restricciones por sequía. Fue en abril cuando el Govern levantó las limitaciones al consumo de agua en el sistema Ter Llobregat, que abastece a 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y Girona, después de nada menos que 56 meses (4 años y medio). Y gracias a las lluvias, el año acaba con las reservas de los pantanos catalanes por encima del 80% de capacidad.

Estas han sido otras noticias destacadas del año:

El año 2025 será recordado también por la profunda reforma en la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència, un organismo cuya gestión llevaba años bajo cuestión. Bajo su responsabilidad están más de 19.000 niños y adolescentes, de los que 9.000 están separados de sus padres. En marzo, la Conselleria de Drets Socials renovó la cúpula de la institución (Josep Muñoz Luque relevó a Isabel Gallardo). En mayo, el caso de una menor que fue violada y prostituida mientras estaba bajo guarda de la DGAIA, y que además destapó una red de pederastia en el Raval, aceleró los planes de la consellera Mònica Martínez Bravo, que anunció una refundación de la entidad: ahora se llama Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), tendrá dos oficinas que fiscalizarán su labor, queda despojada de capacidad para contratar o conceder ayudas y se centrará en la prevención.

El uso masivo de ChatGPT ha tenido un impacto importante en dos ámbitos: la educación y la psicología. En el primero, la IA ha obligado al profesorado a introducir cambios visto que "pedir trabajos ya no sirve, ChatGPT hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo", como resumía en una de las entrevistas más leídas de este 2025 Miquel Carceller, jefe de estudios en el instituto El Joncar de Barcelona. Los docentes han virado para pedir al alumno reflexión y han retomado la oralidad. En el ámbito de la psicología, ChatGPT se ha convertido en consejero hasta extremos inquietantes como el que llevó a Adam Raine, un estadounidense de 16 años, a suicidarse. A raíz del caso, OpenAI aseguró que trabajaba para mejorar las respuestas del chatbot ante interacciones peligrosas con usuarios con problemas mentales.

La investigación del asesinato de Helena Jubany, la bibliotecaria de 27 años que fue lanzada al vacío la noche del 2 de diciembre de 2001 en Sabadell, ha dado este año un salto importante para esclarecer el crimen. La jueza que instruye el caso ordenó el 28 de noviembre el ingreso en prisión de Santiago Laiglesia, el principal sospechoso de la muerte de la joven de Mataró. La magistrada consideró que existen "indicios racionales y bastantes" para considerarlo autor del homicidio, basándose en las últimas pruebas practicadas por la Policía Nacional que hallaron ADN de Laiglesia en el jersey que vestía Jubany cuando fue asesinada. La decisión abre la puerta a la celebración del juicio. "Han acabado 24 años de impunidad", resumía el abogado de la familia Jubany, Benet Salellas.

En apenas cinco meses, el grupo de investigación CREA, vinculado hasta 2020 a la Universitat de Barcelona (UB)y especializado en educación y en violencias machistas en el campus, ha pasado de enarbolar el estandarte de la excelencia académica a su autodisolución. Después de que 16 investigadores, la gran mayoría mujeres, acusaran en julio al fundador del grupo, Ramón Flecha, de abusos sexuales y de poder a lo largo de los últimos 20 años, el caso ha llegado hasta la sección de violencia sexual de la Fiscalía de Barcelona, que ahora debe decidir si abre investigación. Camino de convertirse en el mayor escándalo en la historia de la universidad, el pasado 22 de diciembre la UB remitió al Ministerio Público una investigación interna en la cual constan "indicios muy graves" de que esta red actuaba como un "grupo coercitivo de alto nivel" y que en ella pudo haber maltrato y prácticas de coerción sexual y psicológica. Si finalmente se abre un procedimiento penal, la UB, que ha apartado cautelarmente a Flecha y a otras tres profesoras, se personará como acusación particular. El grupo se ha disuelto, pero sus estructuras persisten en los campus.