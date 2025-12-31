El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025
El Papa León XIV ha denunciado en la última misa de 2025 las estrategias que buscan conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, según ha informado Vatican News.
EL PERIÓDICO
El Papa León XIV ha alertado en la última misa del año 2025 contra las "estrategias orientadas a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, frecuentemente armadas y envueltas en discursos hipócritas, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos", según ha informado Vatican News.
Durante la homilía pronunciada en la basílica de San Pedro, el Pontífice ha señalado que, "ante estas lógicas, la Santa Madre de Dios –la más pequeña y la más elevada entre las criaturas– mira la realidad con la mirada de Dios, que dispersa las tramas de los soberbios, derriba a los poderosos de sus tronos y eleva a los humildes".
La celebración ha culminado con el canto del Te Deum en acción de gracias por el año civil que concluye. Frente a las incertidumbres del presente, el Obispo de Roma ha expresado la necesidad de "un designio sabio, benévolo y misericordioso", "libre y liberador, pacífico y fiel", como el que María proclama en el Magníficat: "De generación en generación, su misericordia se extiende sobre los que le temen".
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
- El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO
- Estado de los embalses hoy, 30 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
- La primera 'generación sin hijos' encara el 'fantasma de la vejez': el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres
- Chalets dejados a medio construir en 2008 salen ahora a la venta en Segovia por 500.000 euros