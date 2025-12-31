El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Papa León XIV ha alertado en la última misa del año 2025 contra las "estrategias orientadas a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, frecuentemente armadas y envueltas en discursos hipócritas, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos", según ha informado Vatican News.

Durante la homilía pronunciada en la basílica de San Pedro, el Pontífice ha señalado que, "ante estas lógicas, la Santa Madre de Dios –la más pequeña y la más elevada entre las criaturas– mira la realidad con la mirada de Dios, que dispersa las tramas de los soberbios, derriba a los poderosos de sus tronos y eleva a los humildes".

La celebración ha culminado con el canto del Te Deum en acción de gracias por el año civil que concluye. Frente a las incertidumbres del presente, el Obispo de Roma ha expresado la necesidad de "un designio sabio, benévolo y misericordioso", "libre y liberador, pacífico y fiel", como el que María proclama en el Magníficat: "De generación en generación, su misericordia se extiende sobre los que le temen".