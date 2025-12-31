Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalonaPérez LlorcaReal MadridViviendaRCD Espanyol
instagramlinkedin

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Papa León XIV ha denunciado en la última misa de 2025 las estrategias que buscan conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, según ha informado Vatican News.

El Papa León XIV, en una imagen de archivo

El Papa León XIV, en una imagen de archivo / TIZIANA FABI/AFP

EL PERIÓDICO

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Papa León XIV ha alertado en la última misa del año 2025 contra las "estrategias orientadas a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, frecuentemente armadas y envueltas en discursos hipócritas, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos", según ha informado Vatican News.

Durante la homilía pronunciada en la basílica de San Pedro, el Pontífice ha señalado que, "ante estas lógicas, la Santa Madre de Dios –la más pequeña y la más elevada entre las criaturas– mira la realidad con la mirada de Dios, que dispersa las tramas de los soberbios, derriba a los poderosos de sus tronos y eleva a los humildes".

Noticias relacionadas y más

La celebración ha culminado con el canto del Te Deum en acción de gracias por el año civil que concluye. Frente a las incertidumbres del presente, el Obispo de Roma ha expresado la necesidad de "un designio sabio, benévolo y misericordioso", "libre y liberador, pacífico y fiel", como el que María proclama en el Magníficat: "De generación en generación, su misericordia se extiende sobre los que le temen".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
  4. El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO
  5. Estado de los embalses hoy, 30 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
  7. La primera 'generación sin hijos' encara el 'fantasma de la vejez': el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres
  8. Chalets dejados a medio construir en 2008 salen ahora a la venta en Segovia por 500.000 euros

Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa

Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa

¿Puedo usar la baliza V16 en Portugal o tengo que conservar los triángulos de emergencia?

¿Puedo usar la baliza V16 en Portugal o tengo que conservar los triángulos de emergencia?

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Gobierno francés quiere prohibir por ley las redes sociales a los menores de 15 años

El Gobierno francés quiere prohibir por ley las redes sociales a los menores de 15 años

Ana Cristina Pérez, nutricionista: "No es bueno hacer ayuno tras la Navidad, puede provocar un efecto rebote"

Ana Cristina Pérez, nutricionista: "No es bueno hacer ayuno tras la Navidad, puede provocar un efecto rebote"

Propósitos de año nuevo sin autoexigencia: cómo plantearlos sin volver a fallarte en enero

Propósitos de año nuevo sin autoexigencia: cómo plantearlos sin volver a fallarte en enero

La amenaza cuántica que se avecina: preparativos para el ‘Día Q’

La amenaza cuántica que se avecina: preparativos para el ‘Día Q’