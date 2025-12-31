1 de enero
Kiritimati y otras islas en el Pacífico sur celebran de primeras la llegada del 2026
En Australia, se espera que miles de personas se congreguen para seguir los fuegos artificiales en la bahía de Sídney
El dispositivo especial de Mossos para el Fin de Año en Barcelona desplegará controles de multirreincidentes y armas blancas
La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico Sur ya han dado la bienvenida a 2026, gracias a husos horarios que van más de medio día por delante del meridiano de Greenwich.
Cuando los cerca de 7.000 habitantes de Kiritimati cruzaron al 1 de enero, en España eran las 11.00 del 31 de diciembre. El adelantado reloj oceánico hizo, como cada año, que el territorio neozelandés de las Islas Chatham fuera el segundo en despedir 2025. Poco después, a las 12.00 (hora española), el Año Nuevo empezó también en las remotas Samoa y Tonga, así como en la región neozelandesa de Auckland, una hora por delante de la turística Fiyi.
En Australia, se espera que miles de personas se congreguen para seguir los fuegos artificiales en la bahía de Sídney, autoproclamada “capital mundial de Año Nuevo” y primera gran ciudad del planeta en recibir 2026, a las 14.00 (hora española).
Este año, los actos en Sídney llegan marcados por el atentado terrorista del 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, con un balance de 15 muertos. Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que continúa bajo control de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.
A medida que avance el reloj, Rusia será el primer país europeo en estrenar 2026, a las 22.00 (hora española) de este miércoles. En América, las celebraciones irán encendiéndose después en países como Argentina y Chile, y se cerrarán en islas de Estados Unidos, entre ellas el archipiélago de Hawái.
