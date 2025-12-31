Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La GrossaTito ÁlvarezSeries eneroRosalía TopuriaNueva BarcelonaPeste porcinaIndraPSOEEducaciónRCD Espanyol
1 de enero

Kiritimati y otras islas en el Pacífico sur celebran de primeras la llegada del 2026

En Australia, se espera que miles de personas se congreguen para seguir los fuegos artificiales en la bahía de Sídney

El dispositivo especial de Mossos para el Fin de Año en Barcelona desplegará controles de multirreincidentes y armas blancas

Fuegos artificiales en Sídney poco antes de la llegada del 2026

Fuegos artificiales en Sídney poco antes de la llegada del 2026

Fuegos artificiales en Sídney poco antes de la llegada del 2026 / DAN HIMBRECHTS / EFE / VÍDEO: AP

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico Sur ya han dado la bienvenida a 2026, gracias a husos horarios que van más de medio día por delante del meridiano de Greenwich.

Cuando los cerca de 7.000 habitantes de Kiritimati cruzaron al 1 de enero, en España eran las 11.00 del 31 de diciembre. El adelantado reloj oceánico hizo, como cada año, que el territorio neozelandés de las Islas Chatham fuera el segundo en despedir 2025. Poco después, a las 12.00 (hora española), el Año Nuevo empezó también en las remotas Samoa y Tonga, así como en la región neozelandesa de Auckland, una hora por delante de la turística Fiyi.

En Australia, se espera que miles de personas se congreguen para seguir los fuegos artificiales en la bahía de Sídney, autoproclamada “capital mundial de Año Nuevo” y primera gran ciudad del planeta en recibir 2026, a las 14.00 (hora española).

El mundo da la bienvenida al 2026

El mundo da la bienvenida al 2026

Ver galería

Los 'fuegos familiares' iluminan Sídney para despedir el año, tres horas antes de la medianoche. / SAEED KHAN / AFP

Este año, los actos en Sídney llegan marcados por el atentado terrorista del 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, con un balance de 15 muertos. Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que continúa bajo control de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

A medida que avance el reloj, Rusia será el primer país europeo en estrenar 2026, a las 22.00 (hora española) de este miércoles. En América, las celebraciones irán encendiéndose después en países como Argentina y Chile, y se cerrarán en islas de Estados Unidos, entre ellas el archipiélago de Hawái.

Kiritimati y otras islas en el Pacífico sur celebran de primeras la llegada del 2026

Kiritimati y otras islas en el Pacífico sur celebran de primeras la llegada del 2026

