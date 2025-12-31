Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)

Un joven, de unos 20 años, ha asesinado a su padre tras una discusión familiar que se ha producido en una vivienda de Fuenmayor (La Rioja), según ha podido conocer Europa Press.

La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando los hechos, que se han producido en el número 9 de la calle Veracruz de la localidad.