Violencia familiar
Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)
EP
LOGROÑO
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un joven, de unos 20 años, ha asesinado a su padre tras una discusión familiar que se ha producido en una vivienda de Fuenmayor (La Rioja), según ha podido conocer Europa Press.
La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando los hechos, que se han producido en el número 9 de la calle Veracruz de la localidad.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
- El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO
- Estado de los embalses hoy, 30 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
- Chalets dejados a medio construir en 2008 salen ahora a la venta en Segovia por 500.000 euros
- La primera 'generación sin hijos' encara el 'fantasma de la vejez': el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres