Joan Roca y Javier Cercas: de Girona, de la misma edad, hombres de consenso en EL PERIÓDICO

Unos minutos antes de entrar en el Consejo de Redacción, el encuentro de café y charleta de los ‘catalanes del año’, el escritor Javier Cercas y el cocinero Joan Roca, en representación de su madre, Montserrat Fontané, la genuina catalana, que ha delegado en él la responsabilidad de ser editora por un día.

Queda claro que no habrá disenso: son de Girona, "som de Girona", dicen, refiriéndose a una categoría que trasciende la localidad; "de la misma edad", Roca del 64 y Cercas del 62; vecinos, cada uno a un lado de la frontera, el río Ter. La referencia es una obra del novelista, 'Las leyes de la frontera', de cuando Girona era el 'far west'.

Cercas vive ahora en Barcelona y aunque otras veces ha comido en El Celler de Can Roca pregunta por las reservas: es más fácil atracar el Louvre –será uno de los temas que la sección de Internacional elegirá– que sentarse en el triestrellado de los Roca.

El escritor viste chaqueta azul oscuro y camisa azul claro, con una aleta rebelde que escapa de los límites de la americana. El cocinero, chaqueta azul y negra con cuadros y jersey negro de cuello alto, y un anillo vistoso en la mano izquierda. Gafas ambos, miopía, presbicia, vida cansada. Varias veces se referirán a la edad, ya con los 60 cumplidos. “Parecemos dos viejos cebolletas”, soltará más tarde el escritor.

La mesa es intimidante: enorme, blanca, con papeles y bolígrafos –sí, todavía se escribe a mano, y que dure–, móviles, ordenadores abiertos y cerrados y alrededor, una veintena de personas, los responsables de la información. Y los dos invitados, sin costumbre en estas tareas de ordenar el mundo en una hora.

El director, Albert Sáez, les ha dejado delante un cuaderno rojo –color corporativo– y un boli Bic azul. No toman ninguna nota. Escuchan las propuestas y las manos atienden sobre las caras: sobre la boca o como un ruego. No es un buen momento para el mundo.

Son de Girona, de la misma edad y hombres de consenso: van poniéndose de acuerdo. Repiten una frase: ‘Tú, ¿cómo lo ves?’. La contención del comienzo es soltura al final. Comenzar con Trump es tener una piedra enorme en el riñón. “Come fatal”, dice el director a Joan para contribuir a la distensión: “Es cierto: un muy mal ejemplo”, responde el chef.

Uf, Economía; uf, Política; uf, Sociedad. "Ahora llegan cosas más agradecidas", invita el director. Cercas conecta tiempos: "Hay dos revoluciones que no existían cuando éramos niños: la de la ecología y la de la igualdad". En defensa de las personas, Roca intercede por el "humanismo".

De entre las propuestas de Barcelona, la obra ya acelerada de la Sagrada Família. Cercas: “Ahora hay menos controversia, ¿no?”. Roca: “Algunos arquitectos decían que era una mona de Pasqua, pero eso se escucha menos”. Se verán plomos y tensiones cuando comiencen los derribos.

Ah, Cultura; ah, Deportes: más relajo, más soltura, más humor. Elogios para Rosalía y Aitana Bonmatí. No son de Girona, pero no importa. Cercas dice ser fan del tenis. Roca es culé, y del Girona. “Heu estat bé?”, pregunta el director: “Molt bé”.

En representación de la señora Fontané, Joan Roca piensa que su madre estará de acuerdo con las noticias elegidas y que si no, vendrá a buscarnos: “Ella lo habría hecho mucho mejor. Está muy bien informada”. Otra vez resfriada, el invierno es poco compasivo con la edad. Una mujer de Girona, de consenso, que ha vivido y prosperado en la frontera del ‘far west’.