Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa

La Grossa de Cap d'Any del 2025 ha repartido este miércoles más de 14 millones de euros en Catalunya. Los municipios más afortunados han sido el Vendrell, con más de 7 millones de euros, Girona, con 2 millones de euros, Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), con 976.000 euros, Parets del Vallès, con 910.000 euros, y Barcelona. En esta edición han resultado premiados un total de 273.242 billetes.

El primer premio, el número 01379, se ha vendido íntegramente en la capital del Baix Penedès y ha repartido 200.000 euros por billete. El segundo, el 92574, se ha distribuido en Girona y Santa Coloma de Cervelló y ha dejado 65.000 euros por boleto. El tercer premio, el 73762, se ha vendido en Parets del Vallès y por internet, con 30.000 euros por número.

De los dos cuartos premios, con 10.000 euros cada uno, el 29181 se ha vendido en Cambrils (Baix Camp) y en el núcleo de Campdorà de Girona, mientras que el 15376 también se ha vendido en el Vendrell, Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) y por internet.

El primero de los quintos premios que ha salido, con 5.000 euros cada uno, ha sido el 34006, y se ha vendido en un hipermercado Carrefour de la autovía de Castelldefels, en el Prat de Llobregat y en el supermercado Bonpreu de Súria (Bages). El segundo quinto, el 20005 se ha vendido en un supermercado Bonpreu de la calle Provença, en Barcelona. El tercer y último quinto premio, el 68675, se ha vendido en Gelida (Alt Penedès).

Madrugadores afortunados

Los propietarios del estanco número 3 del Vendrell, situado en la calle del Cafè, han repartido 7 millones de euros. Rosa Sabater y Marc Latoure, madre e hijo, han celebrado haber repartido ese dinero con el 01379, "un número que no compra todo el mundo". Rosa lleva 40 años al frente del establecimiento y sólo había repartido pequeños premios hasta ahora. "Estoy prejubilada, pero aún trabajo un poco y el otro día, en broma, dije 'Me jubilaré el día que dé La Grossa'", ha explicado a ACN.

Madre e hijo han explicado que los 7 millones de euros en premios que han vendido se repartirán entre un vecindario que es "gente sobre todo trabajadora, que madrugan mucho por la mañana". "Supongo que habrá tocado a gente que lo necesitaba; estamos muy contentos porque en el Vendrell nunca toca nada", ha dicho Latoure.

Una emoción parecida ha vivido Àngel Almazán, propietario del Estanc Ciutadans, del Barri Vell de Girona, que ha repartido casi 2 millones de euros del segundo premio. "He visto que había tocado en Girona y he pensado 'Ostras, qué suerte el que lo haya dado, con la ilusión que me hacía'. Y justo me ha llamado el comercial para decírmelo, casi me pongo a llorar, me temblaban las piernas", ha manifestado a ACN. Almazán ya vendió billetes ganadores de la Grossa de Sant Jordi en 2024.

Balance de 35 años

En sus 35 años de historia, Loteries de Catalunya ha destinado más de 307 miliones de euros a proteger a la infancia en situación de vulnerabilidad, a la atención de les personas mayores y al apoyo a personas con discapacidad. Sólo en 2024, el Fondo de Loteries per a la Prosperitat i la Cohesió Social obtuvo 5,5 millones de euros de ingresos, que se han destinado en el año que ahora termina a financiar iniciativas con impacto social.