Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTito ÁlvarezSeries eneroRosalía TopuriaNueva BarcelonaPeste porcinaIndraPSOEEducaciónRCD Espanyol
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

Agentes de los Mossos d'Esquadra han arrestado al sospechoso en el domicilio donde han hallado a la víctima

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo / David Zorrakino / Europa Press

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial del Camp de Tarragona investigan la muerte violenta de una mujer en la tarde de este miércoles en el Vendrell (Baix Penedès). Alrededor de las 13.40 horas los Mossos han sido alertados de la localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la policía catalana, así como del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmado su muerte.

En el lugar de los hechos se ha localizado a un hombre de 37 años que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. Los Mossos investigan el crimen como un caso de violencia doméstica, ya que el arrestado es el hijo de la víctima.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.

Noticias relacionadas y más

Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Igualdad esta misma semana apuntan que al menos 46 mujeres y tres menores han sido asesinados en 2025 en casos de violencia de género. Junio fue el mes que más víctimas ha dejado, con ocho mujeres y un menor. Esta trágica estadística es parecida a la de 2024, cuando se registraron 49 mujeres y 9 menores asesinados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
  4. El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO
  5. Estado de los embalses hoy, 30 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. La primera 'generación sin hijos' encara el 'fantasma de la vejez': el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres
  7. Si la peste porcina no se ha escapado de un laboratorio, ¿de dónde ha salido este nuevo virus? Estas son las teorías que se barajan
  8. La DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 por motivos administrativos

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9

La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9

La exposición excesiva a pantallas en la infancia se asocia a cambios cerebrales y ansiedad en la adolescencia

La exposición excesiva a pantallas en la infancia se asocia a cambios cerebrales y ansiedad en la adolescencia

La amenaza cuántica que se avecina: preparativos para el ‘Día Q’

La amenaza cuántica que se avecina: preparativos para el ‘Día Q’

En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias

En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias

La menor rescatada en Indonesia a Santi, buzo voluntario español: "Si están muertos no pasa nada. Pero yo los quiero conmigo, por favor"

La menor rescatada en Indonesia a Santi, buzo voluntario español: "Si están muertos no pasa nada. Pero yo los quiero conmigo, por favor"

Carmen Prieto, activista: "Mi propósito de Año Nuevo es no tener propósitos"

Carmen Prieto, activista: "Mi propósito de Año Nuevo es no tener propósitos"

La Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU emite una alerta por tormenta solar

La Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU emite una alerta por tormenta solar