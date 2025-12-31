Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cayuco con 197 migrantes subsaharianos llega a El Hierro

Archivo - Varios migrantes son ayudados al llegar al Puerto de La Restinga, a 20 de septiembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Una nueva embarcación ha sido trasladada al puerto de La Restinga con 63 personas migrantes a bordo. Entre ellas había / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife
Un cayuco con 197 migrantes de origen subsahariano a bordo --135 varones, 45 mujeres y 17 presuntos menores-- llegó en la noche de este martes a la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo.

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a unas ocho millas al sur de La Restinga, y desde el instituto armado se dio aviso al centro de salvamento en Tenerife, que movilizó a la Salvamar Dipha junto a la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil.

Así, escoltaron al cayuco hasta su entrada a puerto en condiciones de seguridad donde los migrantes fueron atendidos por efectivos del SUC y Cruz Roja.

