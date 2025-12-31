Un cayuco con 197 migrantes subsaharianos llega a El Hierro

Un cayuco con 197 migrantes de origen subsahariano a bordo --135 varones, 45 mujeres y 17 presuntos menores-- llegó en la noche de este martes a la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo.

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a unas ocho millas al sur de La Restinga, y desde el instituto armado se dio aviso al centro de salvamento en Tenerife, que movilizó a la Salvamar Dipha junto a la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil.

Así, escoltaron al cayuco hasta su entrada a puerto en condiciones de seguridad donde los migrantes fueron atendidos por efectivos del SUC y Cruz Roja.