Balance anual

Catalunya, segunda comunidad con más asesinadas por violencia de género en 2025 tras Andalucía

Archivo - Varias personas por una calle de Barcelona

Archivo - Varias personas por una calle de Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico

Catalunya es la segunda comunidad con más mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, con 5, según datos del Ministerio de Igualdad recogidos por Europa Press.

En toda España han sido 46 víctimas mortales, y por delante está Andalucía, con 14.

Tras Andalucía y Catalunya están Madrid y Comunidad Valenciana, con 4 cada una; Extremadura, con 3; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con 2 cada una; y Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con 1 cada una.

Qué medidas tomar

Expertos en atención a la violencia machista ofrecen consejo en esta guía rápida sobre qué hacer ante un caso de presunta agresión. Si es grave, hay que acudir cuanto antes a un centro sanitario, donde se activa un procedimiento multidisciplinar que acompaña y atiende a la víctima.

Guía de acción tras una violencia sexual

Guía de acción tras una violencia sexual

Guía de acción tras una violencia sexual / Dirección: Bárbara Favant / Vídeos: Zowy Voeten / Edición: Laly Chávarry / Producción periodística: Beatríz Pérez, Germán González y Bárbara Favant

Catalunya, segunda comunidad con más asesinadas por violencia de género en 2025 tras Andalucía

