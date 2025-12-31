Catalunya, segunda comunidad con más asesinadas por violencia de género en 2025 tras Andalucía

Catalunya es la segunda comunidad con más mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, con 5, según datos del Ministerio de Igualdad recogidos por Europa Press.

En toda España han sido 46 víctimas mortales, y por delante está Andalucía, con 14.

Tras Andalucía y Catalunya están Madrid y Comunidad Valenciana, con 4 cada una; Extremadura, con 3; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con 2 cada una; y Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con 1 cada una.

Qué medidas tomar Expertos en atención a la violencia machista ofrecen consejo en esta guía rápida sobre qué hacer ante un caso de presunta agresión. Si es grave, hay que acudir cuanto antes a un centro sanitario, donde se activa un procedimiento multidisciplinar que acompaña y atiende a la víctima.