Cercas y los Roca, al frente por un día de EL PERIÓDICO

Escribió el colega Rafa Tapounet que la tradición se demuestra con la repetición, y aquí estamos, tres años del primero, ofreciendo a los ganadores del Premio Catalans de l’any elegir las noticias más importantes de 2025. Javier Cercas y Joan Roca, delegado por su madre, Montserrat Fontané, ejerciendo funciones de redactores jefes, que en la ceremonia de un diario es un grado.

Llegaron los dos sonrientes, y como 'gironins' que son, hablando de sus cosas del barrio y de los recuerdos de infancia, muchos más de lo que esperaban. Iban con responsabilidad y respeto. “Yo no soy periodista”, repetía Cercas. En su paseo a la sala del Consejo de Redacción se fueron relajando al percatarse de la juventud de sus miembros. Sin embargo, al verlos a todos sentados rodeando la larga mesa, su gestualidad cambió. Los dos al unísono se cruzaron de brazos percatándose de que ahí había mucha experiencia.

Joan Roca y Javier Cercas eligen las noticias más importantes del año 2025 / ZOWY VOETEN

El director, Albert Sáez, presentó a los que no iban a tomar la palabra. Gemma Martínez y Ferran Boiza, directores adjuntos, Rafa Julve, subdirector de contenidos multimedia, Xurxo Martínez, subdirector responsable de los canales digitales, Bárbara Favant, la jefe de imagen del diario, Carol Álvarez, subdirectora de información, Anna Domenech, jefa de marketing, Bernat Gasulla, subdirector de fin de semana y Sergi Saborit, subdirector de información. Y a partir de ese instante, el 2025 comenzó desfilar por sus cabezas, en un repaso vertiginoso. Rostros de concentración. Anatomía informativa de un año a través de las propuestas de los jefes de El Periódico. Cinco temas por sección.

Comenzó José Rico con Internacional. Su menú de noticias a lo chef periodístico estaba compuesto por Trump en toda su extensión, como personaje supuestamente pacificador, el extraño alto el fuego en Gaza y el conflicto en Ucrania, en un 'pack', la Generación Z que se rebeló contra el Gobierno de Marruecos, el robo en el Louvre y la muerte del Papa Francisco con la elección de León XIV.

Decidir entre cinco noticiones de Internacional a cinco columnas impresiona. Así lo manifestó Joan Roca que exclamó un "¡Caram!"

Comenzar con lo más difícil tiene sus ventajas. El resto va de bajada. Pero decidir entre cinco noticiones a cinco columnas impresiona. Así lo manifestó Joan Roca que exclamó un “¡Caram!” muy de Girona. El silenció de Javier Cercas anunciaba una resolución rápida. “Yo no tengo dudas. Trump es la llave de vuelta de todo lo que está ocurriendo. Y es muy peligroso lo que está pasando en EEUU. Y nos afecta”. Coincidieron con Gaza. “Yo seguí en directo la supuesta firma de paz”, señaló el escritor. “Este señor es un peligro”, refiriéndose a Trump, “y no se ve reacción en su país”. A lo que añadió Joan Roca: “Y come fatal. Su alimentación no ayuda nada”.

Superada la primera prueba, abrieron los brazos y se relajaron. Pero venía Economía. Natalia Ríos, desgranó los temas. La nueva era de aranceles, la parada eléctrica masiva del 28 de abril, el acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, el fracaso de la Opa BBVA/Sabadell y la crisis habitacional en España.

Joan Roca propuso el problema de la vivienda, a lo que Cercas se apuntó de inmediato. "Me parece tan básico", exclamó. "Hace tanto tiempo que es un gran problema"

Joan Roca optó primero por los aranceles ante, por ejemplo, el BBVA/Sabadell, “que es más una anécdota”. Pero después propuso el problema de la vivienda, a lo que Cercas se apuntó de inmediato. “Me parece tan básico”, exclamó. “Hace tanto tiempo que es un gran problema”. Y aquí salió el también articulista. “Claro que un tema es “macro” y el otro “micro”.

“¿Vosotros que pensáis?”, intentó buscar ayuda el chef. Solucionó el entuerto el director, Albert Sáez. “Podemos añadir aranceles al tema Trump y la vivienda la dejamos en Economía”. Respiraron los dos. “Nos has solucionado el problema”, apuntó Cercas.

Llegaba la Política en dual. Desde Madrid y Barcelona. Comenzó May Mariño por vídeo conferencia con tres temas: el seísmo en el PSOE con los temas de corrupción (Cerdán, Koldo, Leire etc), el 50 aniversario de la muerte de Franco, la dimisión de Mazón, y siguió Júlia Regué desde Barcelona con el juicio a Jordi Pujol y la formalización del acuerdo de financiación singular para Catalunya.

“¿Tan fácil lo teníamos?”, apuntó Cercas, con las risas de Roca. Pero, prosiguió. “A mí me preocupa la desintegración de la izquierda. Y eso provocará un incremento de la extrema derecha”. Otro silencio. Y de pronto exclamó: “La historia no puede ser tan cruel con Pujol”, sentencia de escritor. “Te diría que deberías escribir una historia sobre Pujol”, afirmó convencido Joan Roca dirigiéndose a Cercas. Este comenzó a ladear de un lado a otro la cabeza como cuando algo ya tienes en ella. “Es un gran personaje. Desde que lo detienen, lo torturan y en lo que después se convierte. Hay un arco narrativo potente”. Pero finalmente optaron por la crisis socialista.

En este punto, 'els nostres catalans de l’any' ya estaban relajados y dispuestos a analizar las noticias de Sociedad. Su responsable, Montse Baraza, explicó los temas: los incendios de este verano, las danas y las primeras expropiaciones por el cambio climático, la revolución de la Inteligencia Artificial y, en temas de sucesos, la reapertura del caso de Helena Jubany y en noticias relacionadas con la salud, lo relacionado con la reforma de la Atención Primaria.

En este caso, tomó la palabra Joan Roca, a pesar de sus dudas ante cómo exponerlo de forma noticiable. “Hay que darle visibilidad al cambio climático en el formato que sea. Esa transformación está ahí. Y en las cocinas somos muy conscientes”. Cercas le dio la razón y añadió. “Existen dos grandes revoluciones que no existían cuando nosotros éramos pequeños: la ecológica y la de la igualdad”.

Seguimos con lo local. “Son de Girona pero les dejaremos elegir sobre Barcelona”, apuntó Albert Sáez. A lo que la responsable de la sección, Meritxell M. Pauné, equilibró con un “también soy algo de Girona”. En todo caso, el foco ahora estaba en el área metropolitana. El primero que extrajo de la chistera la periodista fue la finalización del parque de las Glòries y de cómo los ciudadanos se lo habían hecho suyo; segundo los dos centenarios, el de L’Hospitalet como ciudad y la inauguración del metro; la tercera es lo que se denomina en la redacción como el fenómeno Cardedeu, -por cierto, la noticia más leída en la web de elperiódico.com-, que va del éxodo de los barceloneses a otras zonas de área metropolitana, a causa de la vivienda; la cuarta, el año de la Sagrada Familia y el centenario de la muerte de Gaudí; y, finalmente, el viaje de Jaume Collboni a Palestina.

“El problema de la vivienda está cambiando la ciudad”, resumió Cercas. “La nueva Barcelona”, tituló Roca.

Optaron los dos por la noticia más leída. A pesar de las dudas sobre una u otra, el sentido SEO prevaleció dejándose llevar más por el sentido común que por el conocimiento. “El problema de la vivienda está cambiando la ciudad”, resumió Cercas. “La nueva Barcelona”, tituló Roca.

Los temas de Cultura, liderados por su responsable Leticia Blanco, arrancaron a favor de Cercas. La coincidencia de la publicación de su libro 'El loco de Dios en el fin del mundo' con la muerte del Papa Francisco, con el que viajó a Mongolia, supone para la sección uno de los temas estrellas, junto con los niveles de ventas de libros que siguen subiendo; también el trabajo de Rosalía con 'Lux' y su vuelta a la mística; la alerta de una generación de creadores impresionados por la generación anterior marcada por la heroína y el sida, estilo Carla Simón, Alba Flores y Juan Trejo; el boom de la música en directo y el culebrón de Sixena.

El escritor recogió el guante rápido. “Sin duda el primer tema”. Se sumó con seguridad de colega Joan Roca. “Totalmente de acuerdo”. Pero Cercas volvió a su habitual tono de humildad. “Me parece muy potente el fenómeno de Rosalía, mientras que no se vincule a la espiritualidad que me parece un cuento chino”. Coincidió Roca: “Soy muy fan de Rosalía”. Y en ese punto Cercas recordó el inició de su encuentro con Roca en la redacción cuando éste le preguntó sobre la lista de espera de El Celler. “Ahora, el mes que viene cuando visite vuestro restaurante, sí tendré un momento de espiritualidad”.

El director, Albert Sáez, quiso insistir sobre lo religioso en la creación. “¿Pero no creéis que hace 30 años era poco probable el éxito de ventas de un libro sobre el Papa y que el disco del año fuera místico?”. La respuesta de Cercas fue rápida. “Sí. Lo que se está acabando es la fobia anti religiosa de una iglesia que fue en el pasado siniestra, pero que ahora abre las puertas a un escritor. No había ocurrido nunca”.

Recordó Joan Roca que era un impostor. “Aquí represento a mi madre que se mira y se lo lee todo. Creo que estará de acuerdo con lo que hemos dicho. Pero si algo no le gusta, os llamaré”.

Cerró la sección de Deportes. Raúl Paniagua tenía la lista de las noticias convocadas. “Ahora sabremos de qué hablamos”, repitieron casi al unísono con alborozo. En primera posición situó el nuevo Barça de Flick y Lamile Yamal; en segunda la remontada de Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en Roland Garros; en tercera, la proeza de María Pérez con dos medallas de oro en marcha; en cuarto lugar, el tercer balón de oro de Aitana Bonmatí y, por último, a Marc Márquez que supera la leyenda de Valentino Rossi.

Parecía que iba existir debate, pero no. “Aquí tenemos un problema”, comenzó el chef Roca. “Yo soy culé y la liga de Hansi es un acontecimiento, pero también vi el partido de Alcaraz, que fue muy relevante, y, claro, lo de Aitana”. A partir de ahí buscó complicidad con Cercas. “Y tú, qué”, le esgrimió. “A mí lo de Alcaraz me impresionó. Pero en nuestro tiempo la gran novedad son los éxitos de la mujer”. Hubo consenso y optaron por los balones de Aitana Bonmatí.

Y tal cómo llegaron, se fueron. Recordando Joan Roca que era un impostor. “Aquí represento a mi madre que se mira y se lo lee todo. Creo que estará de acuerdo con lo que hemos dicho. Pero si algo no le gusta, os llamaré”. Menuda responsabilidad. Y Cercas se quedó firmando libros.