31 de diciembre

Bares llenos antes de las uvas: España se rinde a la "tardevieja"

Cada vez más españoles se apuntan al "aperitivo largo", una gastrotendencia que ha conquistado las horas previas a la Nochevieja

Las Es-Alert baten récords en Catalunya en 2025, con 75 avisos, la mayoría por incendios

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Terraza Llena De Gente Durante El Aperitivo De Nochebuena En El Centro De La Ciudad

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Terraza Llena De Gente Durante El Aperitivo De Nochebuena En El Centro De La Ciudad / EUROPA PRESS - Archivo

Europa Press

Chance

Madrid
El 31 de diciembre ya no se celebra solo a golpe de copa y cena de etiqueta. Cada vez más españoles se apuntan al "aperitivo largo", una gastrotendencia que ha conquistado las horas previas a la Nochevieja y que convierte el mediodía en la auténtica antesala de la fiesta. Bares, tabernas y restaurantes de media España han reforzado sus cartas de mediodía con vermuts de autor, cócteles de baja graduación y pequeños bocados para compartir que permiten alargar la sobremesa sin llegar "derrotados" a las uvas.

En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia triunfan las barras especializadas en gildas creativas, croquetas de sabores inesperados y maridajes de vermut con conservas premium, ahumados y quesos artesanos. El objetivo ya no es "llenar el estómago" antes de la cena, sino disfrutar de la "tardevieja", donde la mezcla de tradición y modernidad es la clave: aceitunas aliñadas y encurtidos conviven con ostras, baos, tacos o bocadillos gourmet.

Los hosteleros señalan que esta fórmula, que arranca a mediodía y se prolonga hasta media tarde, permite escalonar el servicio, aumentar el ticket medio y fidelizar a un público que busca planes menos encorsetados. Además, encaja con otra gran tendencia: los combinados con menos alcohol y más ingredientes frescos, como los spritz aromáticos, los tragos con kombucha o los mocktails, que ganan terreno entre quienes quieren llegar a medianoche con energía. El aperitivo se convierte así en el nuevo "prime time" gastronómico de la Nochevieja.

