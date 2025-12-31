Rescate
Atrapada una persona en un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)
EP
MADRID
El 112 Aragón ha recibido esta tarde a las 20.00 horas un aviso de que un alud ha atrapado a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa en el Pirineo Aragonés, según ha informado el Gobierno de Aragón.
El aviso se ha enviado desde el refugio de Urdiceto por otro montañero, que ha bajado al refugio para dar el aviso. La Guardia Civil de Montaña, se ocupa del operativo de rescate, estima que tiene unas tres horas caminando hasta la zona.
