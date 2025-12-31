Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalonaPérez LlorcaReal MadridViviendaRCD Espanyol
instagramlinkedin

Rescate

Atrapada una persona en un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)

Archivo - Coche de la Guardia Civil.

Archivo - Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 112 Aragón ha recibido esta tarde a las 20.00 horas un aviso de que un alud ha atrapado a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa en el Pirineo Aragonés, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El aviso se ha enviado desde el refugio de Urdiceto por otro montañero, que ha bajado al refugio para dar el aviso. La Guardia Civil de Montaña, se ocupa del operativo de rescate, estima que tiene unas tres horas caminando hasta la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
  4. El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO
  5. Estado de los embalses hoy, 30 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
  7. Chalets dejados a medio construir en 2008 salen ahora a la venta en Segovia por 500.000 euros
  8. La primera 'generación sin hijos' encara el 'fantasma de la vejez': el 20% de adultos de 55 a 64 años no han sido padres

Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)

Atrapada una persona en un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)

Atrapada una persona en un alud en el Valle de Bielsa (Huesca)

Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa

Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa

¿Puedo usar la baliza V16 en Portugal o tengo que conservar los triángulos de emergencia?

¿Puedo usar la baliza V16 en Portugal o tengo que conservar los triángulos de emergencia?

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Papa clama contra "los soberbios" y "los poderosos" en la última misa del 2025

El Gobierno francés quiere prohibir por ley las redes sociales a los menores de 15 años

El Gobierno francés quiere prohibir por ley las redes sociales a los menores de 15 años

Ana Cristina Pérez, nutricionista: "No es bueno hacer ayuno tras la Navidad, puede provocar un efecto rebote"

Ana Cristina Pérez, nutricionista: "No es bueno hacer ayuno tras la Navidad, puede provocar un efecto rebote"