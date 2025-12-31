Las Es-Alert baten récords en Catalunya en 2025, con 75 avisos, la mayoría por incendios

La Generalitat ha enviado 75 alertas al móvil (Es-Alert) este año en Catalunya, la cifra más alta desde que en noviembre de 2022 se estrenó este servicio de avisos ante emergencias, de ellas 35 por incendios, 21 por inundaciones, dos por incidencias químicas, una por oleaje y 16 en el marco de simulacros.

En concreto, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado, desde que se estrenó este servicio en 2022, un total de 141 alertas a la ciudadanía -101 por incidentes reales y 40 por simulacros-, y de ellas 57 por incendios, 35 por inundaciones, 6 por alerta química, dos por alerta química en Tarragona y una por oleaje.

Las alertas al móvil de 2025 doblan a las de 2024

De esta forma, las 75 Es-Alert enviadas este año baten récords en Catalunya y más que doblan las 66 activadas desde 2022: en 2024 fueron 36, en 2023 se registraron 29 y en 2022 solo se mandó una, la primera, que se activó por un simulacro.

Las últimas Es-Alert enviadas este año por la Generalitat han sido el pasado 15 de diciembre, en las comarcas tarraconenses del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre por riesgo ante las intensas lluvias, al día siguiente por el mismo episodio de lluvias en la comarca tarraconense del Montsià y el 20 de diciembre, también por lluvias en una quincena de municipios de la corona de Barcelona.

Finalmente, el pasado 25 de diciembre Protecció Civil envió una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones del Alt y el Baix Empordà (Girona) a causa de la previsión de fuerte oleaje para pedir a la población alejarse de espigones y de paseos marítimos.

Las Es-Alert se envían cuando Protecció Civil detecta que pueden ser eficaces ante una emergencia, aunque en algunos casos puntuales, y teniendo en cuenta que se requiere un tiempo para su preparación, si se prevé que la situación de riesgo está cerca de acabar, ya no se envían y se opta por otros mecanismos de aviso, lo que en ocasiones las rodea de polémica.

En caso de previsión de inundaciones, este tipo de alertas a los móviles se envían con carácter general ante avisos de riesgo extremo (de cinco sobre seis o seis sobre seis) por parte del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) y ante avisos de riesgo hidrológico que impliquen riesgo de afectaciones graves por desbordamiento o inundación.

En los incendios, las Es-Alert se acostumbran a enviar para ordenar el confinamiento de personas como medida de precaución, en función de la evolución del fuego.

Sólo se reciben si el móvil tiene cobertura

A diferencia de las llamadas al teléfono de emergencias 112, que se pueden hacer si hay cobertura de cualquier compañía aunque no sea la contratada por el usuario, en el caso de las Es-Alert sólo funciona si hay cobertura de la compañía de cada ciudadano.

Los envíos de las Es-Alert se hacen desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) y requieren que la zona seleccionada tenga cobertura de la compañía contratada por los vecinos para que les llegue a su terminal.

Una vez seleccionada la zona de envío, las antenas repetidoras que hay distribuidas por el territorio lo envían a todos los móviles que reciben la cobertura, por lo que Protecció Civil intenta seleccionar antenas por exceso, ya que los límites de la zona donde se quiere enviar la Es-Alert pueden no coincidir con las de cobertura exacta de todas las compañías.

Se trata de una herramienta de envío inmediato y de alcance masivo y que es de titularidad del Estado, ante lo que la Generalitat ejerce como usuaria.

El sistema utiliza una tecnología que permite que las alertas lleguen en pocos segundos y a toda la población del territorio afectado a través de las antenas que dan cobertura, sin necesidad de tener aplicaciones instaladas ni estar registrado a ningún servicio.

De hecho, es cada compañía quien envía el mensaje a los móviles a los que dan servicio a través de las antenas seleccionadas.

Las Es-Alert están concebidas como un canal para dar instrucciones claras e inmediatas y como una herramientas más para complementar otros mecanismos de aviso, como las sirenas, los medios de comunicación y las redes sociales.

Tres emergencias de Protecció Civil y 84 alertas

Asimismo, según datos de la Generalitat a los que ha tenido acceso EFE, a lo largo de este año -con datos hasta finales de noviembre- se han activado 84 alertas en los planes de Protecció Civil y tres de ellas en su fase más elevada, la de emergencia: una por incendios, una por inundaciones y otras por riesgo químico.

De las 84 alertas activadas hasta finales de noviembre de este año en los planes de Protecció Civil, 28 han sido por inundaciones, 11 por incendios, 8 por riesgo químico, 7 por incidencias ferroviarias, seis por viento, otras seis por accidentes de transporte de mercancías peligrosas, también seis por accidentes aeronáuticos, cinco por ola de calor, tres por oleaje, tres genéricas y una por frío.