¿Cuánto subirá el precio del agua en Barcelona en 2026?

El precio del agua sube per tercer año consecutivo, después de una década de congelación, en Barcelona y en otras 22 ciudades metropolitanas abastecidas por la compañía Aigües de Barcelona. El aumento, esta vez, será de casi un euro por recibo bimestral. En concreto, se calcula que supondrá, de media, 80 céntimos por factura. En los dos últimos años, la subida había sido superior al 5%. Pero este 2026, sin la crisis hídrica de los últimos años y con los embalses llenos, el incremento será del 2,9% para todos los tramos.

Sí. A diferencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha optado por aplicar la misma subida a los diferentes tramos de consumo. Este 2,9% consiste en un repunte equiparable al del aumento del IPC (Índice de Precios de Consumo). En total, para Barcelona y estas 22 localidades, en los tres últimos años, el precio del agua ha aumentado casi un total de cinco euros por recibo.

En 2024, el precio del agua se incrementó en un 11% aproximadamente, lo que supuso, de media, unos 5 euros extra de subida bimestral. En 2025, el aumento fue menor, del 5% aproximadamente. Este año, la subida se limita al 2,9%. Además, cabe señalar que el precio del suministro de agua por parte de ATL (el ente público de abastecimiento de agua Ter Llobregat) no se ha incrementado este año, como tampoco se hizo en 2024. Es decir, la única parte del recibo que sube es la que depende del operador. En otras ciudades de fuera del AMB, las empresas (tanto públicas como privadas) también han optado por incrementar el coste. Lo que no aumenta, por el momento, es el canon del agua, recaudado por la Generalitat. En caso de que haya nuevos Presupuestos, es posible que esta parte de la factura también suba.

A partir de enero ya estará en vigor la nueva tarifa.

Los argumentos que justifican la subida son principalmente la inflación, con una estimación de incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya también del 2,9%, y un hipotético incremento del ente de abastecimiento de agua Ter-Llobregat (ATL), que pese a no haberse comunicado, Aigües de Barcelona –una sociedad mixta integrada por el grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el AMB (15%)– ya contempla.

Existen diferentes componentes que forman parte de la factura final y que impactan en su coste. Las tasas que corresponden al Ayuntamiento de Barcelona (alcantarillado y residuos) significan en torno al 16% de la factura. El suministro de Aigües de Barcelona, alrededor del 36%. El tributo del AMB equivale a un 15% de la factura. El canon de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a un 15%. La compra del agua a ATL representa en torno al 13%. Y el IVA y otros tributos de la Agencia Tributaria ocupan un 5% de la factura.