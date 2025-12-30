El análisis encargado por la Generalitat descarta que el virus de la peste porcina saliera del IRTA-CReSA

La Generalitat ha dado a conocer este martes los resultados del primer estudio genético llevado a cabo para intentar esclarecer el origen del brote de peste porcina detectado en Catalunya. Según ha explicado Cristina Massot, secretaria general de la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el marco de esta investigación el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de la genética del virus detectado en los jabalís infectados y, paralelamente, lo ha comparado con 17 muestras del patógeno recopiladas en el IRTA-CReSA, el laboratorio investigado ante la hipótesis de la fuga del virus. Los resultados de este trabajo apuntan a que los microorganismos con los que se trabajaba en este centro no coinciden con el virus que se está detectando en los animales afectados. También se sugiere que el patógeno que está circulando en estos momentos en Catalunya podría pertenecer a una "nueva cepa" hasta ahora no descrita en la literatura científica.

El análisis encargado por la Generalitat ha recopilado un total de 19 muestras del virus de los laboratorios del IRTA-CReSA. De estas, se han secuenciado 17 (entre las que destacan las muestras más recientes, incluidas las en estos momentos se estaban utilizando para llevar a cabo estudios en el centro) y 2 más están pendientes de análisis (que, según aclara Massot, se trata de muestras que están congeladas y que pertenecen a trabajos de hace más de cinco años). El estudio genético de todo este conjunto de pruebas apunta a que ninguno de los virus con los que se trabajaba en el IRTA-CReSA coincide con el dectado en los animales afectados por este brote. Esto, según afirma la consellera, apuntaría a que es "altamente improbable" que el virus se haya fugado de este laboratorio.

Según ha explicado el investigador Toni Gabaldón, quien ha liderado este trabajo encargado por la Generalitat, el análisis del virus que hasta ahora ha afectado a al menos 29 jabalís en Catalunya sugiere que el patógeno podría pertenecer a una "nueva variante" aún no descrita por la ciencia. El estudio, de hecho, indica que el virus que se extiende en Catalunya cuenta con hasta 27 mutaciones, incluida una deleción de hasta 10.000 'letras' de su genoma, que lo diferencian de las 800 cepas descritas hasta ahora en la literatura científica internacional. "Podríamos estar ante una cepa distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, lo cual explicaría por qué este brote está teniendo una virulencia distinta al de otros detectados en Europa", ha argumentado el profesor ICREA afiliado al Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) y al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS),

En estos momentos hay cuatro investigaciones abiertas para intentar esclarecer el origen del brote de peste porcina en Catalunya. Una, liderada por la misma Generalitat a través del comité de expertos designado para la tarea y los análisis del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB). Otra, abierta desde el Ministerio de Agricultura y basada en los estudios genéticos llevados a cabo por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), uno de los centros designados a nivel europeo para el estudio de este tipo de patógenos. Y dos más, llevadas a cabo por Mossos y Guardia Civil a partir de las muestras recopiladas durante la investigación policial y después remitidas para su análisis al centro madrileño. Según han declarado las distintas partes implicadas en el proceso, por el momento todas las hipótesis siguen abiertas y se sigue trabajando para recopilar más pruebas.