Los narcos que tirotearon con fusiles a policías en Isla Mayor siguen libres: casi dos meses después no hay detenidos

"Nos gritaban: 'Por ahí van los perros. ¡Mátalos, mátalos!'". Esto es lo que oyó uno de los cinco policías tiroteados en Isla Mayor el pasado 8 de noviembre, según el relato al que tuvo acceso El Correo de Andalucía. "Se escuchaban pasar las balas por nuestro lado. En resumen: iban a matarnos". Tras esta brutal agresión, en la que resultaron heridos tres efectivos -uno de ellos de gravedad-, se desplegó en la zona a la élite del Cuerpo. Sin embargo, casi dos meses después, no se ha detenido a ninguno de aquellos narcos que dispararon con armas de guerra a los agentes.

Las cinco víctimas de este ataque -tres miembros del Greco y dos de medios aéreos- se encontraban en un enclave rural haciendo labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga. En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una pickup de transportar fardos a una guardería, los vieron. "Cuando creíamos que iban a recoger otro cargamento y pasar por donde estábamos nosotros, no sé cómo se dieron cuenta de que estábamos allí. Antes de llegar a nuestra altura, dijeron: 'Allí están, allí están'", relató uno de los testigos.

Ahí comenzó un tiroteo que dejó a un agente con fractura de tríceps y a otro con dos costillas rotas. Aunque las lesiones más graves las sufrió un tercer efectivo herido, que tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco. "Fue tremendo oír cómo sonaba la AK-47 a las seis de la mañana. Rompía la noche. Pensábamos en un principio que lo hacían al cielo, pero no: estaban disparando a dar".

Uno de los policías heridos tuvo que ser operado de urgencia tras sufrir un impacto de bala

4,5 toneladas de hachís y sin detenidos

Tras el ataque, se desplegaron unidades policiales de élite por Isla Mayor. Fruto de las actuaciones que se llevaron a cabo en los primeros días, las autoridades incautaron 4,5 toneladas de hachís en dos guarderías de droga ubicadas en la zona. Un chocolate que, presumiblemente, era el que alijaron los supuestos autores de los disparos.

Solo se encontró hachís. De los narcos que tirotearon con fusiles de asalto a los agentes, ni rastro. De hecho, en estos casi dos meses no se ha producido ninguna detención vinculada a este suceso, tal como confirman desde la Policía Nacional a este medio. "Aunque la investigación de este caso sigue activa, por supuesto", aclaran desde el Cuerpo.

Fuentes consultadas por El Correo de Andalucía señalan que el tema "está caliente". Es decir: que las pesquisas están avanzadas y que no se descartan novedades en el caso próximamente. Por el momento, eso sí, no se ha realizado ningún arresto. Y los presuntos agresores que intentaron matar a los agentes el pasado 8 de noviembre siguen en libertad.

Polígono Sur y Villamanrique, la última pista

Lo último que trascendió de la investigación es que la búsqueda de los supuestos autores del tiroteo se extendió más allá de Isla Mayor. En concreto, pocos días después de los hechos, los agentes al cargo de las pesquisas ampliaron la búsqueda de estos traficantes a Villamanrique de la Condesa. Asimismo, tal como detallaron fuentes policiales a este periódico, en ese momento la lupa también se puso en barrios sevillanos como el Polígono Sur.

Más allá de estas pistas, nada se sabe sobre el desarrollo de las indagaciones. Hace ya 52 días de uno de los ataques más brutales hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad de los últimos años. Tal como afirmó un agente que sufrió este tiroteo: "Desde los guardias que asesinaron con la narcolancha [en Barbate], esto ha sido lo más grave".