Vecino de Montgai

Muere el conductor de un quad en una salida de vía en Preixens (Lleida)

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EP

LLEIDA
El conductor de un quad falleció este lunes por la tarde tras salirse de la carretera entre Ventoses, en el término municipal de Preixens (Lleida), y Butsènit d'Urgell (Lleida), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Por causas que se están investigando el quad salió de la vía y acabó volcando, causando la muerte del conductor y único ocupante del vehículo, un hombre de 69 años vecino de Montgai (Lleida).

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 17.28 horas y desplazaron tres patrullas. Además, también se desplazaron tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta nueva víctima son 143 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.

