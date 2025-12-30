Montañeros tras la muerte de García-Dihinx en un alud en Panticosa: "En Aragón es un mesías"

En el aparcamiento del refugio Casa de Piedra, en pleno corazón del valle de Tena, ultiman sus preparativos varios grupos de montañeros que este martes inician una nueva jornada de deporte en el entorno del balneario de Panticosa. Pero lo hacen con el corazón en un puño por la muerte de tres compañeros que ayer perdieron la vida tras una gran avalancha de nieve en el pico Tablato. Y muy presente tienen todos ellos a uno de los tres fallecidos, al divulgador Jorge García-Dihinx, de quien acaban de consultar uno de sus libros según cuenta un vecino de Aínsa que hoy pretende llegar hasta Bachimaña. "Seguimos sus guías y su página ('La Meteo que viene'), son una visita obligada antes de salir de ruta. Aquí en Aragón es un mesías", explica este montañero de nombre Carlos, que todavía habla en presente del difunto García-Dihinx.

"Lo conocíamos por sus conferencias, que habíamos estado de público en conferencias sobre avalanchas. Te quedas vacío porque era una persona tan querida y tan respetada... Ha sido una perdida enorme para todos nosotros", ha lamentado este mismo deportista, cuyos compañeros mostraban uno de los cuatro tomos, "desde la frontera de Navarra hasta la frontera de Cataluña", que había editado el fallecido sobre el Pirineo oscense.

"Mucho cariño"

También lo conocía por sus conferencias un vecino de Dicastillo (Navarra) que en la jornada de ayer se desplazó hasta el Portalet para "hacer otro monte". "Somos de un club de montaña y Jorge (una de las tres víctimas) había venido a dar charlas sobre avalanchas, para que te hagas a la idea... Estamos conmocionados porque que le pase esto a un tío que sabe tanto...", ha relatado Javier López, quien tenía "mucho cariño" al fallecido. "Estaba siempre metido en su web", ha continuado.

Un montañero vasco señala la ruta que realizó este lunes en el entorno del balneario de Panticosa, donde murieron tres esquiadores por un alud en el pico Tablato. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En el País Vasco también tenían en alta estima a García-Dixinx, "una máquina" del deporte de montaña según le define un aficionado vasco que ayer ascendió al pico Garmo, al otro lado lado del pico Tablato, donde tuvo lugar este fatal suceso. "Hemos perdido una referencia. Yo planeaba mis salidas con lo que decía en su web porque lo clavaba", ha expresado este deportista vasco, quien en alguna ocasión había coincidido de ruta con él, como una vez en la zona de Collarada. En estos encuentros fortuitos descubrieron ambos que sus perros compartían nombre: Tuca.

"Es una pena. Ayer me quedé planchado y hoy he dormido mal acordándome de él. Era un tío superagradable", ha proseguido este mismo deportista, quien también ha alabado el "espíritu altruista" con el que el fallecido divulgaba sus conocimientos en materia de montañismo, en materia de meteorología y en materia de salud, pues ejercía como pediatra en el hospital San Jorge de Huesca. "Era un referente total", le ha alabado. Así le recordaban este martes por la mañana en el entorno en el que ayer perdió la vida.