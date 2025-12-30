Kike Román, jubilado anticipado: “Me tuve que jubilar a los 61 de forma involuntaria y con un 26% de penalización”

Pensar en la jubilación suele ir asociado a una idea de descanso tras décadas de trabajo. Sin embargo, para miles de personas en España, ese momento llega acompañado de recortes permanentes en la pensión, incluso después de haber cotizado más de 40 años. Es una realidad poco conocida que vuelve a aflorar a través de los testimonios de jubilados afectados por los coeficientes reductores.

Uno de ellos es Kike Román, miembro del comité de Asjubi40, que ha relatado su experiencia en uno de los vídeos difundidos dentro de la campaña Asjubi40 Habla. “Tengo casi 44 años cotizados, más de los exigidos en el momento en que me jubilé”, explica. Aun así, su pensión quedó marcada por una penalización que no desaparecerá con el tiempo.

Jubilarse a los 61… con un recorte para siempre

Román se jubiló de forma anticipada e involuntaria a los 61 años. La consecuencia fue inmediata y definitiva. “Me tuve que jubilar con un 26% de penalización en mi pensión, después de haber cotizado muchos más años de los exigidos”, relata.

El sistema permite adelantar la jubilación en determinados supuestos, pero aplica coeficientes reductores que rebajan la cuantía mensual de por vida. No se trata de una penalización temporal hasta alcanzar la edad legal ordinaria, sino de un recorte que acompaña al pensionista durante toda su jubilación.

La desigualdad entre colectivos

En su testimonio, Román pone sobre la mesa una comparación habitual entre los afectados. “¿Por qué la policía local, los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza se pueden jubilar a los 60 años, incluso algunos a los 59, con 35 años cotizados y cobrando el 100%?”, se pregunta.

Aclara que no cuestiona esos derechos. “Afortunados ellos, claro, por supuesto”, añade. Pero contrapone esa situación con la de otros trabajadores. “No es afortunado este camionero que viaja España-Europa de forma continua durante prácticamente toda su vida laboral y se tiene que jubilar a los 65 o 67 años”, denuncia.

“Otra profesión penosa, pero no se contempla”

El núcleo de la reclamación no es solo económico, sino de equidad. Existen profesiones reconocidas como penosas que permiten jubilarse antes sin recortes, mientras que otros trabajos con un alto desgaste físico y mental quedan fuera de ese reconocimiento.

“Otra profesión penosa, pero no se contempla”, resume Román, poniendo voz a una sensación compartida por cientos de miles de jubilados con largas carreras de cotización.

Asjubi40 agrupa a jubilados anticipados con 40 años o más cotizados que denuncian la penalización permanente de sus pensiones pese a haber superado ampliamente los requisitos para acceder al 100%. La asociación lleva casi una década reclamando la eliminación de los coeficientes reductores en estos casos, apelando al principio de contributividad del sistema.

La reivindicación también se ha trasladado al ámbito europeo. La asociación ha mantenido contactos con eurodiputados y ha presentado quejas ante instituciones comunitarias, con el respaldo de plataformas como AGE Platform Europe, en un intento de que el debate trascienda las fronteras nacionales.

Una pregunta sin respuesta

El testimonio de Quique Román concluye con una interpelación directa al Ejecutivo: “¿Hay equidad, señores del Gobierno? ¿Tienen respuesta para esta pregunta?”.

Mientras el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones continúa, historias como la suya evidencian una paradoja difícil de explicar: haber trabajado y cotizado durante más de cuatro décadas no garantiza evitar un recorte permanente en la jubilación.