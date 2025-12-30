Jugar a videojuegos en familia: estas Navidades la partida es compartida

Jugar a videojuegos es una actividad presente en los hogares catalanes, y especialmente durante las vacaciones de Navidad. Por ello, la Generalitat de Catalunya ha publicado 'Partida compartida. Guia per gaudir dels videojocs en família', una herramienta pensada para ayudar a las familias a convertir el juego digital en una experiencia saludable, consciente y compartida.

La guía ofrece consejos prácticos y recursos sencillos para ayudar a las familias a acompañar a niños, niñas y jóvenes antes, durante y después del juego. Se trata de una iniciativa de la Taula del Videojoc de Catalunya —el espacio de encuentro entre los agentes del sector y la Generalitat—, impulsada por el Departament de Cultura y elaborada conjuntamente con los departamentos de Educació i Formació Professional y de Salut y con la entidad Good Game Generation, especializada en promover un uso educativo y transformador de los videojuegos.

Material informativo de la guia ' Partida compartida: Guia per gaudir dels videojocs en família' / Generalitat de Catalunya

La Guía: cinco pasos para el acompañamiento

'Partida compartida. Guia per gaudir dels videojocs en família' se estructura en tres momentos clave (antes, durante y después del juego) y se desarrolla a través de cinco pasos que facilitan comprender y gestionar la experiencia de juego:

Antes de jugar

Paso 1. Conocer el punto de partida: identificar qué motiva a cada niño, niña o joven, qué uso hace del juego digital y en qué momento vital se encuentra. Este paso ayuda a contextualizar la experiencia y a detectar necesidades específicas.

Paso 2. Selección y validación de juegos: criterios prácticos para elegir videojuegos adecuados según la edad, los intereses y la madurez, teniendo en cuenta herramientas como el PEGI, las dinámicas del juego y el tipo de interacción que promueve.

Paso 3. Establecer normas y límites: propuestas para pactar rutinas, tiempos de juego, espacios de uso y normas básicas de convivencia digital, evitando conflictos y estableciendo expectativas claras desde el principio.

Durante el juego

Paso 4. Supervisar, hacer cumplir las normas y jugar juntos: recomendaciones para que adultos, niños, niñas y jóvenes compartan criterios, se mantenga un seguimiento activo y se promueva el juego en familia como una oportunidad para dialogar, observar y reforzar hábitos saludables.

Después de jugar

Paso 5. Fomentar el diálogo abierto, la revisión y la mejora continua: herramientas para hablar sobre la experiencia de juego, gestionar posibles conflictos, revisar las normas establecidas y adaptarlas con flexibilidad a medida que niños, niñas y jóvenes crecen y cambian sus necesidades.

La guía facilita orientaciones prácticas y recomendaciones adaptables a la realidad familiar, con ejercicios prácticos, preguntas guía y dinámicas sencillas para aplicar en cada uno de los pasos.

El objetivo de la guía es claro: hacer del videojuego una oportunidad educativa y de convivencia, evitando riesgos y aprovechando su potencial creativo. La publicación está disponible en formato digital y también llegará a lo largo de 2026 a los centros educativos, bibliotecas y equipamientos culturales de Cataluña.

Según datos recientes de la Mesa del Videojuego, el 73 % de los menores catalanes juegan a videojuegos y les dedican casi siete horas semanales. Aunque el 84 % de los padres conocen los juegos que utilizan sus hijos, solo un 43 % ha buscado información o consejos sobre este tema. Con esta guía, el Gobierno quiere proporcionar herramientas para reforzar el papel activo de las familias en la educación digital.

Estas Navidades, cuando los videojuegos serán protagonistas en muchos hogares, la propuesta es clara: compartir la partida es la mejor manera de aprender a jugar bien, fomentando un uso consciente y saludable.