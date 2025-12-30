Encuesta CIS: la mayoría de los españoles cree que habrá más soledad y aumentará el paro

El pasado martes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó la última encuesta sobre tendencias sociales, realizada del 9 al 15 de diciembre de 2025. Según los datos, la mayoría de españoles vislumbra un futuro pesimista durante la próxima década.

Los resultados muestran que un 79,4% de los encuestados cree que habrá más soledad y aislamiento en España. De la misma forma, siete de cada diez cree que habrá más diferencias sociales y económicas.

En cuanto la familia, un 68,5% cree que habrá menos nacimientos y un 64% opina que aumentarán las separaciones y los divorcios. Los españoles encuestados también creen que habrá un crecimiento de la violencia (61%) y de la delincuencia (52%).

El 69% de los encuestados cree que habrá muchos o bastantes cambios sociales y económicos. De hecho, el 40,9% cree que estos cambios serán negativos o muy negativos.

En el último año, la inteligencia artificial se ha establecido como una de las tecnologías más importantes del siglo XXI. En este contexto, un 55% de los encuestados cree que la implementación de robots y sistemas automáticos de trabajo aumentará el paro.

Por otro lado, un 28,8% de los encuestados cree que la Unión Europea habrá perdido influencia. En relación, el 77,2% opina que China será mucho más influyente que ahora.

En términos globales, el 24,2% de las respuestas cree que habrá más guerras, y un 19% piensa que aumentará el hambre, como dos de los principales problemas mundiales. Al respecto el 64,4% considera que habrá más desigualdades entre países ricos y pobres.

Finalmente, más de la mitad de los españoles asegura que le interesa "mucho o bastante" la política. Para informarse sobre cuestiones políticas, los encuestados revelan que los canales que más le influyen son: redes sociales e internet (30%), televisión (28%), actuación de un candidato (23,6%) y un familiar o amigo (21,7%).