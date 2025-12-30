Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Montañeros PanticosaLey del taxiGordo VillamanínRosalía TopuriaBaliza V16Rafael LouzánIndraPSOEEducaciónSamanta Villar
instagramlinkedin

Tendencias sociales

Encuesta CIS: la mayoría de los españoles cree que habrá más soledad y aumentará el paro

Los resultados de la última encuesta en tendencias sociales destacan un futuro pesimista por parte de los ciudadanos

Diez días para conseguir cita en el médico y 110 para una colonoscopia, según el barómetro del CIS

Oficina de empleo

Oficina de empleo / ANDRES KUDACKI

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pasado martes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó la última encuesta sobre tendencias sociales, realizada del 9 al 15 de diciembre de 2025. Según los datos, la mayoría de españoles vislumbra un futuro pesimista durante la próxima década.

Los resultados muestran que un 79,4% de los encuestados cree que habrá más soledad y aislamiento en España. De la misma forma, siete de cada diez cree que habrá más diferencias sociales y económicas.

En cuanto la familia, un 68,5% cree que habrá menos nacimientos y un 64% opina que aumentarán las separaciones y los divorcios. Los españoles encuestados también creen que habrá un crecimiento de la violencia (61%) y de la delincuencia (52%).

El 69% de los encuestados cree que habrá muchos o bastantes cambios sociales y económicos. De hecho, el 40,9% cree que estos cambios serán negativos o muy negativos.

En el último año, la inteligencia artificial se ha establecido como una de las tecnologías más importantes del siglo XXI. En este contexto, un 55% de los encuestados cree que la implementación de robots y sistemas automáticos de trabajo aumentará el paro.

Por otro lado, un 28,8% de los encuestados cree que la Unión Europea habrá perdido influencia. En relación, el 77,2% opina que China será mucho más influyente que ahora.

En términos globales, el 24,2% de las respuestas cree que habrá más guerras, y un 19% piensa que aumentará el hambre, como dos de los principales problemas mundiales. Al respecto el 64,4% considera que habrá más desigualdades entre países ricos y pobres.

Finalmente, más de la mitad de los españoles asegura que le interesa "mucho o bastante" la política. Para informarse sobre cuestiones políticas, los encuestados revelan que los canales que más le influyen son: redes sociales e internet (30%), televisión (28%), actuación de un candidato (23,6%) y un familiar o amigo (21,7%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
  2. Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal
  3. “Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos
  4. David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
  5. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  6. Nochevieja helada: la llegada de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de los termómetros en toda España
  7. Hallan el cuerpo de la niña española desaparecida en el naufragio del barco de Indonesia
  8. El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO

Quiénes eran Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los tres montañeros que han muerto en el alud de Panticosa

Quiénes eran Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los tres montañeros que han muerto en el alud de Panticosa

Catalunya empezará a multar el día 1 a quienes no señalicen un accidente con la baliza V16

Catalunya empezará a multar el día 1 a quienes no señalicen un accidente con la baliza V16

La realidad virtual reduce el miedo a la muerte, según un nuevo estudio científico

La realidad virtual reduce el miedo a la muerte, según un nuevo estudio científico

CRIMEN DE MANZANARES | Operación Mancanti: el asesino que se desahogaba en voz alta consigo mismo en un coche con micros de la UCO

CRIMEN DE MANZANARES | Operación Mancanti: el asesino que se desahogaba en voz alta consigo mismo en un coche con micros de la UCO

Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf

Los mossos que ayudaron a huir a Puigdemont aparcaron el coche de la fuga el día anterior en Arc de Triomf

El 'método Araujo' para cuidar la salud mental, aplaudido por los expertos

El 'método Araujo' para cuidar la salud mental, aplaudido por los expertos

La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%

La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%

Encuesta CIS: la mayoría de los españoles cree que habrá más soledad y aumentará el paro

Encuesta CIS: la mayoría de los españoles cree que habrá más soledad y aumentará el paro