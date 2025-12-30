Analfabetismo religioso
Un 32% de jóvenes catalanes no saben qué se celebra en Navidad
Un 36,1% de población desconoce que el Papa es el líder de la Iglesia católica, según el Barómetro de la Religiosidad en Catalunya
Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: "Podemos hablar de brotes verdes y de luces"
El 20% de los catalanes no son capaces de explicar qué se conmemora exactamente en la festividad de Navidad. Así se desprende de los datos de la última edición del Barómetro sobre la religiosidad elaborado por la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat. Los datos son aún más bajos cuando nos referimos a los jóvenes, ya que casi el 32% de las personas de entre 16 y 25 años no son capaces de responder correctamente cuando se les formula esta pregunta. En el resto de los grupos de edad, el porcentaje de respuestas correctas se sitúa en torno al 80% o en valores superiores.
Dos de cada diez catalanes desconocen qué se celebra en Navidad, según el Barómetro de la Religiosidad
Estas cifras ejemplifican el aumento del denominado analfabetismo religioso entre determinados sectores de la población y, particularmente, entre los más jóvenes. Un fenómeno que el Barómetro sobre la religiosidad también intenta medir mediante otras preguntas sobre otras confesiones implantadas en Catalunya. Cabe destacar que solo el 63,9% de los catalanes saben identificar al Papa como líder de la Iglesia católica; hay un 36,1% que desconoce este dato. Asimismo, un 67,5 % conocen en qué periodos del día se ayuna durante el mes islámico del Ramadán, frente al 32,5% que lo ignora.
El resto de las cuestiones recogidas en la encuesta relativas a las tradiciones cristiana ortodoxa, budista, judía, protestante y de los Testigos de Jehová obtienen porcentajes de respuestas correctas que en ningún caso superan el 40%. Y, en todos los casos, el nivel de conocimiento entre los jóvenes es sensiblemente inferior al de las generaciones de más edad.
