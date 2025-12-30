Denuncian a dos hombres por soltar un caimán yacaré en el pantano de Almansa

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa ha investigado a dos vecinos de Petrer, de 29 y 35 años, como presuntos autores de dos delitos contra la flora y fauna y por otro de abandono de animales al haber liberado un ejemplar de caimán yacaré en el pantano de Almansa.

La intervención del Seprona se inició el 9 de julio de este año, cuando se tuvo conocimiento de la posible presencia en el pantano de Almansa de lo que podría ser un cocodrilo. Tras varios intentos para su captura, en los que colaboró tanto la Sociedad de Pescadores de Almansa como agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, finalmente se pudo atrapar al caimán.

El ejemplar exótico era un caimán yacaré, originario de Sudamérica y registrado en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El caimán liberado en el pantano de Almansa.

Tras su captura fue entregado a los responsables del zoo de Madrid. La Guardia Civil, dada la alarma social generada al localizarse en una zona de baño muy accesible y tratarse de unos hechos delictivos, inició las correspondientes indagaciones con el objetivo de localizar al autor o autores de esta introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural.

Las numerosas pesquisas realizadas por la Benemérita, en las que se contó con la colaboración de la Sociedad de Pescadores Pantano de Almansa, de agentes medioambientales de la comarca de Almansa, así como de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría Elda-Petrer, permitieron constatar la participación en los hechos delictivos de los dos vecinos de Petrer ahora investigados.

Delitos

Los dos vecinos de Petrer han sido investigados por dos delitos contra la flora y fauna, consistentes en la liberación no autorizada de una especie de fauna no autóctona en el medio natural y por la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre. Además, también han sido investigados por un delito contra los animales, al abandonar un animal vertebrado en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad.

Según el Código Penal, por los delitos contra la flora y fauna estas personas podrían enfrentarse a unas penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

En cuanto al delito de abandono de animales, las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Animales silvestres

La Guardia Civil recuerda que, conforme a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, queda prohibida la tenencia de animales de fauna silvestre en cautividad que no se encuentren incluidos en el “Listado positivo de animales de compañía”.

Los requisitos para su inclusión en este listado son que no supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales, y que no se trate de especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el Derecho de la Unión Europea y/o los tratados internacionales ratificados por España.

Las diligencias instruidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Almansa han sido entregadas en el juzgado de guardia de dicha localidad.