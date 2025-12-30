El circuito de diagnóstico rápido de cáncer de Catalunya se amplía hasta 11 tipos de tumores

El Programa de diagnòstic ràpid de càncer (DRC) del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) se amplía de 5 a 11 localizaciones tumorales y se despliega de manera "progresiva" en el territorio, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado.

La ampliación, que permite dar respuesta a una mayor variedad de sospechas clínicas y "refuerza la equidad territorial", se enmarca en la nueva Instrucción 7/25 de CatSalut, que ordena el Programa en el conjunto del sistema sanitario público de Catalunya y fija un plazo de tres meses para desplegar las actuaciones que prevé. El uso del nuevo circuito del DRC, que actualmente ya se utiliza para enviar casos a gran parte de Catalunya, se habrá iniciado en todas las regiones sanitarias antes de acabar este 2025.

EL DRC tiene por objetivo "facilitar un acceso rápido y efectivo de las personas con sospecha de cáncer a los centros hospitalarios, reduciendo el tiempo entre la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica y el inicio del tratamiento".

El programa se puso en marcha en 2005 para los casos de sospecha de cáncer colorrectal, de mama y de pulmón y se amplió en 2007 a los cánceres de vejiga y de próstata; y con la nueva normativa, se incorporan seis nuevas localizaciones tumorales: gastroesofágico, páncreas, riñón, cuerpo y cuello de útero y piel/melanoma.

El despliegue del nuevo modelo del DRC se inició en el territorio del Alt Maresme y la Selva Marítima (Blanes, Lloret y Tossa de Mar), con los circuitos de coordinación entre la atención primaria y el hospital de referencia, con el Hospital Sant Jaume de Calella como el "primer centro hospitalario en implementar el nuevo circuito con coordinación con la atención primaria de la zona".