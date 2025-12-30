Últimos días para tener las balizas V-16 en el coche: 10 claves del dispositivo obligatorio a partir del 1 de enero

A partir del próximo 1 de enero, los triángulos de emergencia pasan a mejor vida. Todos los coches que circulen por el territorio estatal han de estar equipados con la baliza-V16. Un sistema conectado con la plataforma DGT 3.0 que comunicará que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

¿Cómo funcionan? ¿Dónde las compro? ¿Todas las balizas están homologadas? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué pasa si no la llevo? ¿Me controlarán la velocidad con este mecanismo? EL PERIÓDICO recopila las 10 claves que brinda la DGT para entender este nuevo dispositivo.

El real decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, establece que el conductor de un vehículo inmovilizado en la calzada deberá, a partir del 1 de enero de 2026, señalizarlo mediante el empleo de un dispositivo lumínico de color amarillo auto que se colocará en la parte más alta posible del vehículo. Es la baliza V-16, un pequeño dispositivo con una tarjeta SIM no extraíble, que está dotado de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y vehículos destinados al transporte de mercancías y autobuses. Deben llevarla en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, podrán activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

Sí, la baliza es válida en todo el territorio nacional y obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Desde la plataforma de vehículo conectado se remitirá a los organismos competentes en materia de tráfico (DGT, Servei Català de Trànsit y Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco), las coordenadas del vehículo accidentado para que puedan informar al resto de vehículos que estén circulando por la zona en ese momento. España se convierte así en el país pionero en el mundo en poner en marcha esta iniciativa.

Sí, la baliza puede ser usada fuera de España. Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado convenio estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V-16 conectado. Igualmente, aquellos vehículos matriculados en otros países que circulen por España en situación de circulación internacional se considerará que cumplen con la normativa si portan los triángulos de preseñalización o cualquier otro dispositivo similar implementado en el país de origen.

No, con el dispositivo de preseñalización V-16 no estás geolocalizado en todo momento, no podrán seguirte, ni saber la velocidad a la que circulas. La baliza únicamente transmite la posición y lo hace solo cuando es activada en caso de accidente o avería, pero no transmite ningún tipo de datos personales ni datos relacionados con el vehículo. La única función de la geolocalización en el momento de la activación es la de tener visibilidad virtual para poder avisar al resto de usuarios de la vía y evitar más incidentes en carretera.

No es necesario proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo. La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Existen algunos fabricantes que los piden al hacer la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no tiene por qué facilitar ningún tipo de dato, ya que es un proceso completamente anónimo. La baliza no está personalizada con la matrícula y los vehículos nuevos no vendrán con la baliza instalada. La privacidad está protegida ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante.

El precio de la baliza V16 ronda los 40-50 euros, aunque se pueden encontrar modelos homologados a partir de unos 35 euros o a precios más bajos en ofertas puntuales. Ojo con las gangas, porque en algunas plataformas de comercio online se están ofertando balizas por un precio muy inferior (este periódico ha peinado ese mercado y ha llegado a encontrar una por 4,69 euros) que no están homologadas ni conectadas, por lo que no sirven como dispositivo de seguridad. Antes de comprar, consulta si el dispositivo está en esta lista oficial de la DGT.

Respecto a la conectividad, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional.

Sí. La baliza V-16 funciona incluso en condiciones sin cobertura convencional gracias a su conexión mediante redes de comunicación IoT especializadas. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal visual y almacenará los datos para enviarlos cuando se restablezca la conexión.

La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y, por tanto, es obligatoria su dotación para los vehículos cuando estén circulando. No existe impedimento en ir cambiándola de un vehículo a otro, mientras no circulen simultáneamente. En este caso, el inconveniente de no disponer de una baliza V-16 para cada vehículo puede ser el riesgo de olvido de cambio de un vehículo a otro.

No llevar la baliza (o llevar una no homologada) se considerará, a partir del 1 de enero, una infracción leve sancionada con 80 euros. No obstante, el propio director de la DGT, Pere Navarro, ha asegurado que los agentes de tráfico realizarán una labor pedagógica y en un principio no multarán. Será una especie de periodo de gracia para que los conductores puedan equiparse con el dispositivo, a pesar de que la incorporación de dicho mecanismo de emergencia está prevista desde hace 5 años (concretamente desde marzo de 2021).