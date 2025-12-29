El Hospital Vall d'Hebron vuelve a liderar el 'Índice de Excelencia Hospitalaria' en Catalunya

El Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona ha liderado, por segundo año, el ranking catalán del X Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 (IEH), que elabora el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) y ha sido publicado este lunes.

Además, el Vall d'Hebrón se sitúa, por primera vez, entre los tres primeros hospitales del 'Top 10', ocupando la tercera posición, por detrás de la Fundación Jiménez Díaz, que se sitúa en primer lugar, y La Paz, en segundo lugar, ambos situados en la Comunidad de Madrid. Por tanto, Catalunya es la segunda comunidad, por detrás de Madrid, con más hospitales entre los diez mejores por su nivel de excelencia, con cuatro centros destacados: Vall d'Hebrón, que ocupa el tercer lugar; Clínic, que se sitúa en el sexto puesto; Hospital Quirónsalud Barcelona (séptimo) y Hospital Sagrat Cor (en décimo lugar).

Por su parte, la Comunidad de Madrid y, en concreto, la Fundación Jiménez Díaz, cumplen diez años encabezando el Índice de Excelencia Hospitalaria, lo que demuestra "la fortaleza sostenida de los hospitales de Madrid, dado que ocupan cuatro de las cinco primeras posiciones y suman cinco centros en el Top 10", según destaca ICGEA.

Así, a la Fundación y a La Paz, le siguen el Gregorio Marañón, en cuarta posición, el Clínico San Carlos, en quinta y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, en octava. Destaca, asimismo, el hospital Reina Sofía, en Córdoba, que es el único que no está en Madrid o Catalunya y aparece en el Top 10.

2.300 encuestas

El ranking IEH se elabora con 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector, valorando criterios como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad para atraer talento.

El vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, ha destacado que “España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente".

"Nuestros hospitales no solo destacan por su calidad, sino por su capacidad de adaptación a escenarios complejos como el envejecimiento de la población, la cronificación de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la digitalización o la integración de nuevas tecnologías sanitarias. El verdadero reto ahora no es solo mantener esa calidad, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", ha destacado.