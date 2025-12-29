Daños por las lluvias
El temporal llena de arena los paseos marítimos de Girona y se lleva playas en L'Escala
Pau Cambronero
El temporal que ha barrido Catalunya durante los últimos días ha dejado paseos marítimos llenos de arena de norte a sur de la Costa Brava y se ha llevado las playas de L'Escala pero no ha dejado daños graves. La 'llevantada' ha arrastrado troncos y restos vegetales en todo el litoral, ha hecho caer algún árbol -como en Palafrugell o en Sant Feliu de Guíxols- y ha causado pequeños desprendimentos. En Portbou, el embate de las oleadas hizo caer una viga y parte del tejado de una de las barracas de pescadores y, como curiosidad, el mar arrastró una tortuga mordedora hasta la playa.
A Platja d'Aro este lunes ya han empezado con los servicios de limpieza y las máquinas trabajan para recuperar el aspecto del tramo sur del paseo, que quedó cubierto de arena.
Además, según ha informado el Ayuntamiento, los tramos norte y central del paseo marítimo del municipio no sufrió afectaciones y ha quedado intacto después de la 'llevantada'. El río Riudaura ya ha reducido el alto caudal de estos días y vuelve a desembocar con normalidad, mientras que el ejemplar de cachalote que apareció muerto, en la altura del hotel Aromar, ya se ha retirado de la zona en que se encontró.
