El restaurante que tiene su propia pescadería: con el "mejor pescaíto" fresco por apenas 6 euros

Un restaurante con su propia pescadería en la que sus comensales pueden escoger su pescado o marisco fresco al momento. Puede parecer el sueño irreal de un amante de los productos de mar, pero es lo que ofrece un restaurante de la capital de Málaga que tiene su propia pescadería y el "mejor pescaíto" fresco por apenas 6 euros la ración.

Este enclave que se ha convertido en uno de los favoritos de malagueños es Freiduría Ramonchi, un negocio situado en el barrio de La Luz que se ha posicionado como uno de los mejores locales de 'pescaíto' por sus productos frescos traídos a su pescadería cada día desde los mejores puertos de la zona.

Freiduría Ramonchi y su pescadería propia: producto fresco cada día

"Aquí no trabajamos con congelados, aquí todo es fresco, tanto los calamares, las gambas, los carabineros, la gamba roja...", indican desde el establecimiento.

Sobre las características que hacen de este local el de "mejor pescaíto" de toda la provincia, los dueños aseguran: "Se nota la diferencia entre el producto fresco al congelado. Aquí sí hay marisquito de verdad".

Precios: cuánto cuesta comer aquí (raciones y ticket medio)

Pero la exquisita calidad de sus pescados y mariscos no hace que el bolsillo de sus clientes se resienta, sino que sus raciones se pueden degustar por en torno a ocho euros.

De ese modo, sus precios van desde los 6,80 euros a los 10,80 euros y entre su oferta se pueden encontrar boquerones, buchones de rosada, jibia, calamaritos, pulpo frito, chanquete, buñuelo de merluza y gamba, gallo empanado, tortilla de camarones y mejillón tigre, entre otros.

Los platos más pedidos de esta freiduría de Málaga

De igual modo, entre su extensa carta también se encuentra la rosada a la plancha, gambas, y la concha y la peregrina al pilpil.

Además, entre sus entrantes destacan las berenjenas con miel, a 5,50 euros; o los langostinos al pilpil y las croquetas, a 6,50 euros. "Aquí tenemos el mejor sabor, frescura y precio que te harán volver", indican desde la freiduría.

En este local, el precio medio de comida completa por persona oscila entre los 15 y los 20 euros, lo que lo convierte en uno de los restaurantes más asequibles de la ciudad en los que probar "el mejor pescaíto".

Para las personas interesadas en probar sus productos, pueden hacerlo en su local de la calle Antillas, en Carretera de Cádiz, donde permanecen abiertos de martes a sábado en horario de 13.00 a 16.30 horas, y de 20.00 a 23.30 horas.