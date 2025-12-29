Cinco días de lluvias torrenciales disparan las reservas de los pantanos catalanes del 70% al 82%

Los pantanos catalanes pueden presumir, por fin, de buena salud ya que, según apuntan los registros de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), este lunes superan el 82% de su capacidad. Se trata de la cifra más alta registrada en los últimos años y que, en cierto modo, alejan el recuerdo de ese invierno de 2024 cuando el conjunto de los embalses del territorio apenas llegaban al 14% de su capacidad. Los registros corroboran que este año los embalses han ido recobrando poco a poco sus fuerzas, sobre todo tras una primavera excepcionalmente lluviosa, y que ahora han vivido un incremento excepcional. En tan solo cinco días, coincidiendo con los días de Navidad, las lluvias han descargado con tal fuerza que han aumentado las reservas de agua en Catalunya casi un 12 puntos porcentuales. No se registraba una semana tan lluviosa desde marzo.

AGUA EMBALSADA EN LOS PANTANOS DE LAS CUENCAS INTERNAS CATALANAS

Desde principios del mes de septiembre, los pantanos catalanes han estado rozando, con sus más y sus menos, el 70% de su capacidad. En Nochebuena, de hecho, se situaban en el 70,75%. Pero desde entonces, con la llegada de varios frentes cargados de lluvia, tempestad y nieve, los niveles de agua embalsada no han dejado de crecer. El día de Navidad subieron casi un 2%. En Sant Esteve, subieron casi 4% más. El día 27 dieron un salto de más de 6% respecto al balance anterior. Y ahora, en el arranque de la semana de fin de año, han subido más de 1% adicional. En total, se estima que ya hay más de 560 hectómetros cúbicos de agua embalsada en Catalunya. De estos, se calcula que al menos 80, el equivalente al consumo de dos meses de agua en toda Catalunya, han caído en una sola semana.

EVOLUCIÓN DEL AGUA EMBALSADA EN CATALUNYA DESDE EL AÑO 2000

En estos momentos, prácticamente todos los pantanos de Catalunya pueden presumir de un buen estado más que óptimo en sus reservas. El de Susqueda, por ejemplo, está al 98% de su capacidad con casi 220 hectómetros de agua almacenada y el de Foix supera el 88%. Embalses como los de Darnius Boadella, Sant Ponç, la Baells y Llosa de Cavalls también pueden presumir de estar al 80% de su capacidad, mientras que Sau, que en el peor momento de la sequía quedó completamente vaciado, ahora luce un espléndido 71%. Los únicos que se quedan un poco atrás son Riudecanyes, que está al 45%, y Siurana, que sigue al 16%.

ESTADO DE LOS EMBALSES

El 2025 se perfila como un año generoso con las lluvias en Catalunya. Al menos en comparación con lo vivido en el último lustro, cuando se han registrado periodos de sequía extrema y una larga concatenación de meses en los que no caía ni siquiera una gota. Este año, en cambio, se han vivido al menos dos grandes episodios de precipitaciones que han dado aire a los embalses catalanes. El primero, durante el mes de marzo, logró que los pantanos pasaran del 31% al 41% de su capacidad en tan solo cuatro días. Y el segundo este diciembre, donde tras una semana de lluvias se ha conseguido aumentar en hasta un 12% los niveles de agua embalsada y llegar así al 82% de la capacidad total de los embalses catalanes.