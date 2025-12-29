Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 30 de diciembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 30 de diciembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 30 de diciembre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 30 de diciembre de 2025
- Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
- Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias
- Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal
- Estado de los embalses hoy, 28 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- “Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos
- Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
- Encuentran el cuerpo de la niña de la familia valenciana desaparecida al hundirse un barco en Indonesia
- El vino caliente de los mercadillos navideños europeos conquista también España: 'Vendemos mucho desde la mañana