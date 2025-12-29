Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 30 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
  2. Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias
  3. Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal
  4. Estado de los embalses hoy, 28 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  5. “Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos
  6. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  7. Encuentran el cuerpo de la niña de la familia valenciana desaparecida al hundirse un barco en Indonesia
  8. El vino caliente de los mercadillos navideños europeos conquista también España: 'Vendemos mucho desde la mañana

El riesgo de desastres naturales y extremos climáticos se multiplica hasta por diez en una década

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de diciembre de 2025

Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Alicante

Rescatan a seis personas, dos de ellas en estado grave, en el incendio de una vivienda en Alicante

Resultados de la Primitiva del lunes 29 de diciembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 29 de diciembre de 2025

Así ha sido el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa: "autosocorro" a 2.400 metros y condiciones "totalmente invernales"

El Papa recibe a peregrinos de una parroquia de Alcalá de Henares (Madrid) y destaca sus "gestos" de "amor a los pobres"