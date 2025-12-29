Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 29 de diciembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 29 de diciembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 29 de diciembre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 29 de diciembre de 2025
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
- Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña
- Estado de los embalses hoy, 27 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias
- Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
- Estado de los embalses hoy, 28 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: 'Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz