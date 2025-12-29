Isabel Belaustegui, especialista en nutrición, aconseja seguir estos pasos para cuidar el metabolismo de los excesos navideños: "Así potencias la depuración de toxinas"

Las Navidades son fechas de reuniones familiares y de comidas y cenas copiosas e interminables. Épocas de excesos que pueden resentir nuestro cuerpo, pues buena parte de la población reconoce sufrir molestias digestivas durante estas fechas.

Isabel Belaustegui, experta en nutrición con 178 mil seguidores en Instagram, ha compartido unos sencillos consejos para cuidar el metabolismo y reducir los síntomas provocados por comer más de la cuenta, que pueden arruinar estas fechas tan especiales y señaladas.

Cuatro trucos para cuidar el metabolismo

El primer consejo que da Belaustegui es que, antes de la comida, tomes unas aceitunas, pepinillos, encurtidos o hasta un taponcito de vinagre de manzana disuelto en un vaso de agua. "Así ayudas a evitar picos de glucosa en la sangre y con ello un aumento de peso, la acumulación de grasa y la inflamación descontrolada", explica.

Otra recomendación es empezar la comida por alimentos ricos en grasas y proteínas. "Evita empezar por los carbohidratos de rápida absorción, como por ejemplo las harinas refinadas del pan blanco o los dulces típicos de estas fechas como los turrones o los polvorones".

Una vez terminada la comida o la cena, si ha sido abundante, Belaustegui recomienda dar un paseo. "Este es un truco maravilloso para cuidar la salud de nuestras mitocondrias, que es la base de la salud del metabolismo".

Por último, y aunque pueda parecer evidente, cuando no estés comiendo, no comas. "Evita los peligrosos picoteos y mantente en ayunas entre las comidas principales. Así das tiempo a tu aparato digestivo a procesar los alimentos y a tus sistemas propios de depuración de toxinas a eliminar aquello que no le conviene. Hidrátate bien para facilitar esa labor de los emuntorios, de los órganos encargados de limpiar el organismo", resume.

Con estos sencillos trucos las comidas se pueden hacer menos pesadas, disfrutando mejor de las fiestas y de lo más importante durante las mismas, la compañía.