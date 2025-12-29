La Fiscalía de Barcelona envía el caso Flecha a la nueva sección de violencia sexual

La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar el caso Flecha y los presuntos abusos que cometió durante dos décadas en la Universitat de Barcelona (UB) a la nueva sección de violencia sexual, según ha podido saber este diario. La semana pasada, en una decisión sin precedentes en los campus de toda España, el rectorado de la UB anunció llevar ante los fiscales las conductas de coerción sexual, coerción psicológica y maltrato que presuntamente cometió el catedrático Ramón Flecha en el seno del grupo de investigación CREA, que actuó, según todos los indicios, como una comunidad “coercitiva de alto control”. Una vez recibido el expediente, que incluía una valoración psicológica de las víctimas, la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, realizó un escrito y envió la denuncia a la sección especializada, la de violencia sexual. Este departamento es de nueva creación y comenzará su actividad una vez pasada la festividad de Reyes. Será entonces cuando los fiscales decidan investigar, o no, el caso. Fuentes judiciales explican que todo apunta a que, efectivamente, se dará ese paso y comenzará la investigación.

Fuentes del entorno de las víctimas aseguran a este diario que los graves delitos de los que acusan al otrora poderoso catedrático mientras dirigía el grupo de investigación CREA en la UB no han prescrito. “Desde la premisa de que estamos ante un grupo de coerción, consideramos que ningún delito ha prescrito porque el plazo empezaría a contar desde que las denunciantes salen del grupo. Estamos ante posibles delitos continuados”, aseguran esas mismas fuentes, que recalcan que los abusos, la manipulación y la coerción se dieron durante los últimos 20 años y que algunos hechos presuntamente delictivos se dieron este último año.

Recorrido judicial

En la resolución dictada la semana pasada, el rectorado de la UB también aseguró que se personará como acusación particular en caso de que, definitivamente, se abra procedimiento penal. Una vez que el ministerio público termine su investigación, será un magistrado el que decida admitir a trámite definitivamente el caso y sentar a Flecha en el banquillo de los acusados como supuesto responsable del que puede ser el caso más grave de abuso de poder y abuso sexual en una universidad. Un día después de la resolución de la UB, CREA anunció en sus redes sociales su disolución definitiva después de años de moverse en la élite académica.

No es la primera vez que el caso CREA -grupo de investigación centrado, precisamente, en la violencia de género- llega a la Fiscalía. Ya sucedió en 2004 y 2016, cuando se produjeron las primeras denuncias internas del grupo de investigación. En ambos casos, sin embargo, el ministerio público lo archivó.

Informe de la comisión

Hace una semana, el máximo órgano de gobierno de la UB hizo pública su dura resolución contra Flecha y CREA tras estudiar el informe preliminar elaborado por una comisión de investigación interna. Sus tres miembros comenzaron a trabajar la primera semana de septiembre, una vez que los medios de comunicación publicaron que 14 mujeres acusaban al catedrático de presunta coerción sexual, abuso de poder y control emocional en el grupo de investigación que lideró desde su fundación, en 1991. Después, se sumaron otros dos testimonios, así que el número total de denunciantes son 16 (la mayoría son mujeres). El informe preliminar de la comisión (ante la que han declarado 11 universitarias) llegó a manos del rector el 19 de diciembre.

El protocolo dicta que la resolución se tome una vez finalizado por completo el trabajo de los investigadores. Sin embargo, en este caso, fueron los propios miembros de la comisión los que trasladaron al rector, en noviembre, la necesidad de que el dictamen del rectorado llegara antes de lo previsto. Según explicaron, el dibujo de los hechos y la reiteración de los testimonios han sido tan claros que no hacía falta concluir totalmente las pesquisas para elaborar un primer informe con el que el rectorado pudiera tomar una decisión. La comisión, en todo caso, seguirá trabajando y preguntando sobre cuestiones académicas y éticas hasta finiquitar todo su examen. La resolución del rectorado deja claro que las denunciantes han revelado a la comisión de expertos unos hechos muy graves que podrían ser constitutivos de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias, que podrían encajar en "la posible existencia de un grupo coercitivo de alto control".