La familia de los valencianos fallecidos en el naufragio de Indonesia: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos"

Ha emitido un comunicado para confirmar que el cuerpo recuperado en las últimas horas pertenece a uno de los tres menores

Lucía Feijoo Viera

Marga Vázquez

Valencia
La familia de los niños valencianos desaparecidos en el trágico naufragio ocurrido en Indonesia, en el que un padre y tres hijos perdieron la vida cuando el barco en el que se disponían a visitar la isla de Komodo se rompió en dos y se hundió, ha confirmado esta mañana que el cuerpo encontrado en las últimas horas pertenece a uno de los menores.

Dos niños y un adulto, Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, aún permanecen desaparecidos. Su familia confía en que la búsqueda se mantendrá hasta recuperar todos los cuerpos. De momento, las autoridades locales han ampliado el radio de búsqueda tras unos días de intenso rastreo en la zona. El cuerpo recuperado en las últimas horas fue encontrado por residentes locales a una milla náutica del lugar del naufragio.

El comunicado de la familia

Con motivo de este hallazgo, la familia valenciana afectada por esta tragedia ha lanzado un nuevo comunicado para confirmar que el cuerpo es el de uno de los menores desaparecidos y pedir, una vez más, "consideración y respeto", además de solicitar que se mantenga la búsqueda hasta dar con todos los desaparecidos.

Este es el comunicado íntegro de la familia:

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda.

Rogamos una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, pedimos que se preserve su identidad.

En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias.

Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán.

No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos.

Muchas gracias".

