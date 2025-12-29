Obligatoria el 1 de enero
La DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 por motivos administrativos
El anuncio se produce a escasos días de que los dispositivos sean obligatorios para los vehículos
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación de cuatro balizas V16 a escasos días de que su uso sea obligatorio en todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas.
En concreto, la DGT ha eliminado la homologación a los dispositivos de las marcas comerciales de Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y el modelo de fabricación española denominado Call SOS, tras finalizar la vigencia de sus respectivos certificados administrativos.
Los productos dejarán de comercializarse en los puntos de venta, pero los conductores que los hayan adquirido podrán seguir usándolos a partir del 1 de enero de 2026, al cumplir todos los requisitos técnicos.
Y es que los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.
La asociación de consumidores Facua afirma que las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización.
