HABÍA CUATRO ATRAPADOS

Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa (Huesca)

El trágico accidente ha ocurrido fuera de pistas y el Grupo de Rescate trabaja en el rescate en el pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud

Imagen de archivo de un rescate en el collado de Aísa este pasado fin de semana.

Imagen de archivo de un rescate en el collado de Aísa este pasado fin de semana. / GUARDIA CIVIL

A. T. B.

Zaragoza
Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato (Huesca), ha dejado tres muertos (uno de ellos una mujer) y una mujer con hipotermia a unos 2.700 metros de altitud. En la zona están trabajando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas. Al parecer, otras dos personas han resultado ilesas y han podido liberarse de la avalancha que se ha producido el mediodía de este lunes 29 de diciembre. La mujer herida ha sido trasladada a un centro hospitalario en el helicóptero del 112. Segun fuentes del Gobierno de Aragón,

Desde la Guardia Civil han informado que se ha activado al Greim de la provincia de Huesca aunque han precisado que desconocen el alcance de lo sucedido. Pero en el Gobierno de Aragón han confirmado que hay cuatro personas atrapadas a casi 3.000 metros de altura, en el entorno del balneario de Panticosa. Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado un helicóptero del 112.

El alud se ha producido fuera de pistas, en un entorno de alta montaña. Desde el Balnerio de Panticosa han lamentado el trágico suceso y se han puesto a disposición de las autoridades competentes para cualquier colaboración. "El suceso no afecta a la carretera de acceso ni a la actividad habitual del Balneario, que opera con total normalidad. Lamentamos profundamente la trágica noticia y trasladamos nuestro más sincero pésame a las familias y amigos", han comunicado a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El lugar del accidente

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para este lunes y se ha trasladado a Panticosa. "Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha escrito el presidente en su cuenta de X (antes Twitter).

La comunicación del Balneario de Panticosa en su cuenta de Instagram.

La comunicación del Balneario de Panticosa en su cuenta de Instagram. / E. P. A.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha mostrado "muy pendiente" por "el alud ocurrido y la situación de las personas afectadas". Alegría ha comunicado, a través de sus redes sociales, que está en contacto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien también se ha desplazado hasta Panticosa.

TEMAS

