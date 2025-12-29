Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el pico Tablato

Al menos cuatro personas atrapadas en un alud en Panticosa (Huesca)

El accidente se ha registrado en el pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud

Una máquina pisanieves arrastra a un grupo de esquiadores montaña arriba, en Formigal-Panticosa (Aragón).

Una máquina pisanieves arrastra a un grupo de esquiadores montaña arriba, en Formigal-Panticosa (Aragón).

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud, ha dejado al menos cuatro personas atrapadas. En la zona trabajan efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas.

Localización del alud en Panticosa

Por el momento, se desconoce la magnitud del alud y el número exacto de personas que se han visto afectadas, aunque en las primeras estimaciones se habla de cuatro personas. Según informan las mismas fuentes, se han activado los efectivos del Greim mediante helicóptero y el medio aéreo del 112 por parte del Gobierno de Aragón hasta la zona.

Según el parte de aludes emitido por la Aemet para este lunes 29 de diciembre, la previsión apuntaba a una alerta por nieve reciente, y de viento en cotas altas.

