La alerta roja por lluvias revive los fantasmas de la dana en la zona cero de Valencia

El fantasma de las inundaciones volvió a recorrer este domingo, 28 de diciembre de 2025, las localidades de la «zona cero» en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elevó a nivel rojo el aviso por lluvias en todo el litoral sur, advirtiendo de un «peligro extremo» tras una jornada en la que se superaron los 200 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Ante la virulencia del temporal, la Generalitat activó el sistema Es-Alert, enviando avisos a los teléfonos móviles de la población en toda la provincia de Valencia.

El barranco del Poyo

La preocupación era máxima en toda la cuenca del Poyo y el río Magro, donde el recuerdo de la tragedia de octubre de 2024 sigue muy presente. En Massanassa, el Ayuntamiento emitió un aviso pidiendo «extremar las precauciones y evitar cualquier desplazamiento innecesario». Desde el centro de coordinación local se realizó un seguimiento minuto a minuto de unas aguas cuya crecida estaba siendo «muy rápida y violenta» debido a la intensidad de las lluvias en el interior. Las autoridades pidieron a los vecinos que buscaran refugio en las plantas altas de las viviendas si se encontraban en zonas críticas y que retiraran sus vehículos de áreas inundables siempre que no supusiera un riesgo para su integridad.

Catarroja y Chiva en vilo

La situación de alerta se extendió a lo largo de todo el cauce. En Catarroja, el consistorio mantuvo a la población en vilo mientras monitorizaba de forma continua el aumento del caudal debido a la lluvia acumulada en la cabecera. Debido a las inundaciones ya producidas en comarcas vecinas como La Ribera y La Safor, se activó la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Por su parte, en Chiva se registraron unos 40 litros por metro cuadrado durante la tarde. El alcalde, Ernesto Navarro, informó del corte al tráfico del Puente del Gallego tras rebosar el agua por encima, mientras la Policía Local y la Guarda Rural vigilaron atentamente los cauces ante los antecedentes que arrastra el municipio.

En Aldaia, el temporal volvió a inundar el paso inferior que conecta con Alaquàs. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el plan de choque antirriadas instalado recientemente parece estar dando resultados. El alcalde Guillermo Luján señaló que las compuertas instaladas el pasado septiembre aguantaron la presión, haciendo su labor de embalsar el agua para impedir que esta llegue al casco urbano. El municipio, que invirtió 1,8 millones de euros en estas infraestructuras tras el «calvario» del 29 de octubre, respiró con una cautela tensa mientras el barranco de la Saleta volvía a desbordarse sin afectar, por el momento, a las viviendas.

La inquietud no se limitó a estas localidades; en otros puntos de la Ribera Alta y l’Horta Sud, como L’Alcúdia o Torrent, se reportaron calles anegadas y cortes en carreteras principales. Los servicios de emergencia estuvieron en alerta realizando achiques constantes y vigilando de cerca unos cauces que amenazan con desbordarse de nuevo. Esta situación revive el temor en una zona especialmente sensible a los episodios de lluvias torrenciales, donde la seguridad de las personas se ha convertido en la prioridad absoluta para todas las administraciones locales.