La lluvia obliga a cancelar el Festivern: el recinto y la zona de acampada están anegados

Cancelado el Festivern 2025-26 en Tavernes de la Valldigna. Y no es una inocentada. El Gobierno vallero y la organización del festival han tomado esta decisión después de que las lluvias de los últimos días hayan afectado notablemente al terreno sobre el que debe asentarse el recinto, tanto la zona de conciertos como la de acampada y el aparcamiento. Además, los pronósticos meteorológicos apuntan a más lluvia para el inicio de la semana que viene.

El festival iba a celebrarse del 29 al 31 de diciembre y la previsión es que asistieran unas seis mil personas, llegadas, como es habitual, en su mayoría de la Comunitat Valenciana pero también de Catalunya o incluso de las Baleares.

Para este domingo también se ha suspendido el Festivernet, el concierto para público familiar donde iba a actuar el grupo de Alzira La Fúmiga. Pero para este evento sí que hay una nueva fecha, el 18 de enero de 2026.

Aunque el viernes pasado todavía que parecía que se podía salvar el montaje, como así señalaron a este periódico fuentes del festival, la tromba de agua caída entre el sábado y este domingo ha imposibilitado de pleno que el festival se celebre con las debidas garantías. Y así se ha acordado finalmente este domingo por la mañana en la reunión del Cecopal, organismo que se ha activado, como en muchos otros ayuntamientos de la provincia, con motivo de la alerta naranja por lluvias decretada por Emergencias de la Generalitat.

Las labores de montaje se tuvieron que interrumpir. / Levante-EMV

“Lo sentimos mucho. Hoy por hoy, ni trabajadores, ni músicos, ni público podríamos disfrutar de este espacio con las garantías mínimas de seguridad, y no lo podemos permitir. El recinto y la zona de acampada están completamente anegados. El terreno es un barrizal impracticable y continuar sería una irresponsabilidad”, describen fuentes de la organización a través de un comunicado.

Las mismas fuentes añadieron que llevan días trabajando para sacar adelante el Festivern “pero el temporal de los últimos días, con más de 177 l/m² acumulados en el casco urbano, y que se ha intensificado, hace imposible llegar a tiempo para ofrecer las mínimas condiciones de seguridad y confort para los asistentes y los trabajadores”.

Estado del terreno donde iba a ir la zona de acampada. / Levante-EMV

“A pesar de los intentos por parte del ayuntamiento para habilitar zonas en las que albergar a las personas que tenían abono con acampada, era imposible acogerles. Además, la zona de tráfico y el recinto de conciertos están totalmente encharcados”, señalan.

“Las barras, cabinas de trabajadores, camerinos y zonas de carga y descarga también están afectadas por las lluvias y no están en las condiciones adecuadas para trabajar durante tres días las 150 personas que forman parte del Festivern”, apuntan.

Aparcamiento. / Levante-EMV

Desde la organización agradecen al equipo y al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna “por estos días de trabajo incansable en unas condiciones muy duras”, y no ocultan estar “dolidos por no encontrarnos, pero sólo nos queda pensar que el Festivern volverá en 2026”.

La devolución automática de las entradas se hará “en un plazo máximo de 15 días”, concluyen.

Esta iba a ser la decimonovena edición del Festivern. Es la tercera vez que el festival se cancela, pues tampoco se celebró en los años 2020 y en 2021, debido a la pandemia de coronavirus. Levante-EMV publica precisamente este domingo un reportaje sobre los festivales en la comarca de la Safor y su impacto sobre la economía local y el turismo.