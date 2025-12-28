Francesc Martí, médico: "Ahora vienen a la consulta jóvenes con un diagnóstico que les ha hecho el ChatGPT"

Con 42 años de ejercicio, 41 de consulta privada, 36 ejerciendo exclusivamente como médico particular y 25 años en el Centre Mèdic del Bages, Francesc Martí es uno de los facultativos en activo con una trayectoria más larga en Manresa. Defensor acérrimo de la medicina de escuchar y tocar, el crecimiento de la atención mutual ha hecho que hayan pasado por sus manos miles de pacientes que valoran su experiencia.

La mayoría de médicos privados también atienden en la pública. ¿Por qué usted no?

Habría podido compatibilizar las dos cosas, pero no tardé mucho en tener mucho trabajo en mi consultorio, y decidí dedicarle todo el tiempo. A tu consulta la gente viene porque te elige, no porque le ha tocado, y vi que esto es más satisfactorio. ¡Ojo, que la pública está muy bien, suerte tenemos de ella! Pero trabajando por mi cuenta me organizo las horas y dedico a cada uno lo que me parece. Valoro mucho la libertad. Y si lo haces bien, la gente te lo agradece.

¿Había tenido una mala experiencia haciendo atención pública en la Clínica?

No, simplemente es otra manera de hacer, con unos condicionantes que, a veces, pueden ser corsés que no te dejan hacer las cosas a tu manera. Yo soy un médico vocacional, hago este trabajo porque me gusta. Y lo que más valoro es poder hacerlo como creo que puedo servir mejor al paciente.

Con un 40% de población pagando una mutua, ¿nuestro sistema de salud es gratuito y universal, o debería tener otro nombre?

Las mutuas tendrían que ser complementarias, como pasa en Alemania, por ejemplo. Si tienes una renta alta la seguridad social te cubre una parte y el resto lo tienes que complementar; si tienes una renta baja, lo paga todo. Aquí, en la práctica, lo que pasa es que hay mucha gente que paga la sanidad dos veces. Y cada vez son más. En los lugares donde no funciona la pública las mutuas crecen.

Cuando se habla de sanidad no se acostumbra a tener en cuenta qué pasaría si, de golpe, todo el mundo que tiene una mutua fuera al CAP.

Pasaría que la pública estaría mucho más colapsada y sería inviable. No hay suficiente dinero, no hay suficiente personal... Cada vez notamos más que la gente viene porque en la pública todo va muy lento. Y en Manresa tenemos una buena sanidad pública, no es que aquí nos podamos quejar más que en otros sitios.

Se acostumbra a decir que la gente va a la atención mutual por las cosas menores y a la pública por los problemas graves. ¿Es así?

Hay ciertas patologías muy complejas que solo se pueden atender en los grandes hospitales públicos con tecnología punta, pero también hay hospitales privados de Barcelona donde se puede ir con una mutua y que pueden atender casos muy graves. Ya quedan pocas cosas que solo se puedan hacer bien en Vall d’Hebron, Sant Pau o el Clínic.

¿La atención con mutua no empieza a estar también muy congestionada?

Sí. Todavía es más rápida, pero sí. El problema es que hace años que no se encuentran médicos para la pública y ahora ya tampoco se encuentran para la privada. Los que podrían no quieren porque ya no son como los de antes. Ya no aceptan trabajar como mi generación. Quieren más tiempo para ellos. No les podemos culpar; ¡quizá los que nos hemos equivocado somos nosotros! Yo disfruto y no me sabe mal hacer muchas horas, pero debo admitir que su opción es muy respetable.

¿Es generacional, o hay otras razones?

Yo creo que es generacional. No es que tengan falta de empatía con el paciente o que les importe menos lo que hacen, pero quieren un planteamiento más de funcionario. Si hay un paciente para atender, a mí no se me habría ocurrido nunca decir «a mí no me toca», o «¿viene fuera de horario? No lo atiendo». Ahora esto es normal.

El público también ha cambiado y ya no ve a los facultativos como “el señor médico”.

Sí, eso se acabó hace años. También es un poco culpa nuestra. Primero nos quitamos la corbata, y ahora ya se puede llegar a ver a alguien con pantalón corto y chanclas. Es cómodo, pero afecta a la imagen. También tenemos un perfil de médico muy especializado en una sola cosa y con menos bagaje cultural, menos capacidad para ver las cosas globalmente. Todo ayuda a que se nos considere de otra manera. Otro factor es que antes los ciudadanos veían al médico como el único que tenía los conocimientos que podían ayudar. Ahora no tanto.

Ahora pueden recurrir al Dr. Google.

Ahora vienen jóvenes con un diagnóstico hecho por ChatGPT. Tengo pacientes que cuando les digo «buenos días, ¿qué le pasa?» me responden «tengo esta enfermedad». Y yo: volvamos a empezar: «buenos días, dígame qué le pasa» (ríe).

¿Pero la IA ayuda? ¿Ayudará?

Sí, claro, pero ver al paciente, observar cómo camina, cómo te habla, escuchar qué te explica... Eso lo tienes que hacer tú. Incluso teniendo mucho ojo clínico hay que hacer un proceso: preguntar y explorar. Me llega gente que me dice: tenía dolor de barriga y me han hecho un TAC. Muy bien: ¿alguien le ha tocado la barriga? No. ¿Le han preguntado cómo come, qué le pasa cuando come? No. Pero ya vienen con el TAC. Esto no puede ser. La base no nos la podemos saltar. Escuchar y tocar es lo fundamental por mucha tecnología que haya.

¿Le preocupa que haya por todas partes consejos médicos y cosas para tomar?

Sí, uno de los problemas más grandes que tenemos ahora es toda esta terapia complementaria que nos cuelan sin ningún registro sanitario. La gente toma encantada de la vida colágeno, magnesio y toda clase de cosas. En Estados Unidos hay una alerta sanitaria por el riesgo de enfermedades provocadas por los suplementos que ponen de moda las redes sociales.

Si la atención mutual se satura, ¿será inevitable que crezca la atención privada pura?

Esto genera un problema. ¿Qué hacemos? ¿Priorizamos al que paga por encima del que viene de una mutua? ¿Debe tener acceso antes? Esto no debería pasar. Sé que pasa, pero yo no lo veo bien. Otro tema es que la medicina de mutua está muy mal pagada y hay gente que hace números y por ganar cinco euros por visita no le sale a cuenta.

En más de 40 años, ¿ha visto evolucionar lo que preocupa a los pacientes?

Lo que preocupa es la incertidumbre. Y lo que se busca es resolverla lo más rápido posible. Esto no ha cambiado. Sí ha cambiado la relación con el médico de la gente joven, por lo que decía antes: se piensan que las cosas se las pueden solucionar ellos y cuesta más convencerlos de lo que deben hacer.

También ha cambiado mucho la sanidad de Manresa, que antes tenía tres hospitales.

Sí, Manresa era una de las ciudades donde se iba más al médico porque había mucha oferta. Estando en la Clínica me había llegado a encontrar con un paciente que había estado antes en los otros dos servicios de urgencias de la ciudad y no le había convencido lo que le habían dicho. Esto ya no se puede hacer, pero seguramente se mantiene un poco aquella inercia. La cultura sanitaria ha mejorado, pero tampoco tanto. Sigue habiendo gente que se hace visitar por un poco de tos y mocos. Un poco de formación sanitaria en las escuelas estaría muy bien.

La Medicina cada vez está más especializada. ¿Le habría gustado profundizar en algo?

No, a mí me gusta ver al paciente como un conjunto. Pienso que es importantísimo tener un buen médico de familia que vea más allá del riñón o del pulmón. Un especialista tiende a no ver lo que pasa en el órgano de al lado. En Medicina todo está conectado y necesitas un coordinador. Esta función del internista se debería revalorizar.

¿Un consejo para un médico debutante?

Que sea empático y que se ponga en el lugar del paciente.

¿Ver pasar todo el día gente fastidiada y preocupada acaba modelando la personalidad?

Al principio sufres, pero vas formando una coraza. Yo me implico en los casos, pero sé que la implicación debe tener un límite, porque si no acabaría enfermo. Ves pasar gente que ha tenido muy mala suerte; gente que se cuida, pero las cosas no le van nada bien. Eso sabe mal.

¿En qué porcentaje diría que somos responsables de nuestra salud?

Totalmente. Fuera de la genética, somos completamente responsables. A veces se le pasa la responsabilidad al médico, pero el médico lo que hace es orientar y ayudar; cuidarse es cosa de cada uno.

¿Y estar bien no es subjetivo? El mismo dolor se puede vivir de muchas maneras.

Sí, depende mucho del carácter de cada uno. Si tienes dolor de barriga puedes pensar que ya se me pasará o te puedes obsesionar e ir a urgencias. Yo creo que viven más los primeros.

¿Harto de que le hagan consultas en cada comida con amigos o en la cola del supermercado?

Mi respuesta cuando me preguntan es: si teniendo todos los datos a veces me equivoco, ¿realmente quieres un diagnóstico aquí y ahora? Y se acabó la consulta (ríe).

Els quatre cantons ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor cualidad y peor defecto. Empatía y me cuesta demasiado decir hasta aquí y basta. ¿Cuánto es un buen sueldo? El que, en cada lugar, permite vivir dignamente. ¿Percibe presión estética social? No. ¿Qué libro le habría gustado escribir? «Cien años de soledad», de García Márquez. Una obra de arte. La Sagrada Familia. ¿En qué es experto? En aprender de todo el mundo. ¿Qué se debería inventar? El remedio para erradicar el cáncer. ¿Dios existe? No lo ha demostrado nadie. ¿Con qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Jules Verne. Un mito erótico. Marilyn Monroe. Complete la frase. La vida es... Apasionante. ¿La gente por naturaleza es buena, mala o regular? Buena. Tres ingredientes de un paraíso. Salud, paz y amistad. Un lema para su vida. El vaso está siempre medio lleno.