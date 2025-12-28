Entidades e instituciones mantienen la tradición de las inocentadas: estas han sido algunas perlas

Las inocentadas del día 28 de diciembre se mantienen vivas sobre todo entre entidades e instituciones, afilando el ingenio de sus creadores. Abarcan desde bromas para críticar algunos servicios, a pequeños disparates. Estas son algunas de las que han lanzado este domingo:

La Guardia Urbana devuelve al bosque los 'Tions'

Desde redes sociales, la Guardia Urbana de Barcelona anunciaba hoy la Operación Especial 'Tió a Casa'. "Después del intenso trabajo hecho por los Tions estos días, nuestros agentes están ayudando a los tions de Navidad a volver a sus hogares y bosques de origen para que puedan descansar hasta el año próximo. Queremos garantizar que todos reciban el trato y el acompañamiento que merecen". Por último, por si había algún despistado, señalaban: "Os recordamos que, como cada año, en el marco de la época de Sants Inocentes, somos muy activos y estamos atentos a todas las peticiones, por muy troncales que sean. Vuestra seguridad, y la del Tió, es nuestra prioridad".

La PTP pide que la el abono único de transportes del Gobierno incluya a los aviones

Recordando que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado recientemente la puesta en marcha en 2026 de un abono único de alcance estatal para todos los transportes por 60€ al mes, la asociación de Promoción del Transport Públic, PTP, ha reivindicado que "además de Renfe y los autocares interurbanos, se incluyan los vuelos domésticos, aprovechando los millones de euros de subvenciones que reciban las compañías aéreas". Echando imaginación y crítica al servicio ferroviario en Catalunya, han propuesto "crear una ruta aérea entre los aeropuertos de Reus y del Prat para paliar los retrasos y las cancelaciones de Rodalies".

El 'Diario de Terrassa' anuncia un centro de acogida de gatos negros

Terrassa tendrá el primer centro de acogida de gatos negros del estado, según difunde en X el 'Diario de Terrassa'. Se llamaría 'Save the Black Cats' y se ubicaría en el recinto Vapor Ros, en un espacio de 10.200 metros cuadrados donde vivirían en libertad. El mismo medio señalaba en la noticia que abriría al público y hasta tendría servicio de cafetería, restaurante y una sala inmersiva en 3D para que el visitante pudiera sentirse como un gato negro y empatizar con ellos.

Dos satélites chocarán, según Mario Picazo

El meteorólogo Mario Picazo sorprendió con una llamativa broma al anunciar una supuesta colisión inevitable entre dos históricos satélites de comunicaciones ya fuera de servicio, Intelsat I (Early Bird) y ATS-6. La supuesta colisión, explicada con todo lujo de detalles técnicos y un tono aparentemente riguroso, fue rápidamente compartida en redes sociales, donde muchos usuarios se creyeron que este domingo se produciría este impresionante evento.

Una T-Mobilitat inspirada en Rosalia

Entre los más creativos figura la ATM, que ha difundido que había lanzado una serie limitada de la T-Mobilitat Lux, inspirada en el último disco de la artista catalana. "Dicen que suena tra, tra al validar. Será verdad?", rezaba el texto, que antes de que pudiera haber una avalancha de peticiones por parte de despistados ya advertía: "Disponible solo durante el día 28 de diciembre y en canales digitales".

Doblaje en catalán de la serie 'Friends'

Desde la cuenta de X de Doblatge en català hoy 'informaban' de que "Netflix anuncia el doblaje al catalán de la mítica sitcom 'Friends', que contará con un reparto completamente distinto al de la versión castellana. La decisión es consecuencia de la compra de Warner y HBO Max".

Un meteorólogo de TV3 promoviendo nieve de calidad...

La sección de El Temps del 3Cat sigue fiel a sus bromas del 28 de diciembre. En esta ocasión anunciando que el meteorólogo Enric Agud será el nuevo director de las estaciones de esquí de Catalunya. Y que compaginaría su tarea en la televisión con catalana con la misión de implementar la IA para producir nieve de calidad en las estaciones de esquí catalanas dentro de dos temporadas.

La Universitat Pompeu Fabra informará a las familias de estudiantes

Para susto de más de un alumno, la UPF ha lanzado en redes sociales su intención de crear un "punto de información a las familias", el PIF, para que padres y madres puedan "hablar directamente" con el profesorado, los servicios de atención o la cocina del comedor, y pedir todo tipo de información sobre las notas, la agenda o la dieta de los estudiantes, algo que sería una demanda habitual. Según el anuncio, incluso podrían acceder a las aulas y tomar apuntes en su lugar. Como guinda, se anunciaba un programa PIFIA para el siguiente curso, consistente en emparejar a estudiantes extranjeros con familias voluntarias que los acompañen en la universidad cuando lo necesiten. Y una APP para que los progenitores hagan seguimiento de la asistencia a clase de sus hijos universitarios.