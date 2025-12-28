Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias

Un edificio de la calle Bruc en Santa Coloma de Gramenet se desalojó d emergencia el sábado por la noche, ya que las lluvias de los últimos días "habían degradado parte de la estructura superior", informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado. Los bomberos recibieron sobre las 20.30 horas el aviso de inundaciones en el edificio, con 14 viviendas y locales en total, y detectaron grietas y filtraciones de agua en uno de los áticos (desocupado), y el agua había llegado hasta los rellanos inferiores del edificio.

También fue el arquitecto municipal de guardia, y se decretó el desalojo de la finca preventivamente. El Ayuntamiento ha alojado de emergencia a 34 personas, después de que recogieran pertenencias básicas, y los servicios municipales han contactado con los propietarios de las viviendas. La propiedad enviará una empresa especializada para hacer, con los servicios urbanísticos municipales, un diagnóstico del edificio y definir los siguientes pasos.