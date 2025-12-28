Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brigitte BardotCarles VilarrubíLluviasEmbalses CatalunyaNaufragio IndonesiaReunión Trump-ZelenskiRodríguez IbarraThe LineFraude IVATV3
instagramlinkedin

Consecuencias del temporal

Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias

34 personas han tenido que ser reubicadas a la espera de la valoración del estado del inmueble

Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en pleno centro de Sabadell

Bomberos en una actuación

Bomberos en una actuación

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un edificio de la calle Bruc en Santa Coloma de Gramenet se desalojó d emergencia el sábado por la noche, ya que las lluvias de los últimos días "habían degradado parte de la estructura superior", informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado. Los bomberos recibieron sobre las 20.30 horas el aviso de inundaciones en el edificio, con 14 viviendas y locales en total, y detectaron grietas y filtraciones de agua en uno de los áticos (desocupado), y el agua había llegado hasta los rellanos inferiores del edificio.

También fue el arquitecto municipal de guardia, y se decretó el desalojo de la finca preventivamente. El Ayuntamiento ha alojado de emergencia a 34 personas, después de que recogieran pertenencias básicas, y los servicios municipales han contactado con los propietarios de las viviendas. La propiedad enviará una empresa especializada para hacer, con los servicios urbanísticos municipales, un diagnóstico del edificio y definir los siguientes pasos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  3. Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña
  4. Estado de los embalses hoy, 27 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  5. Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
  6. El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: 'Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz
  7. Hallado a salvo un surfista de Gavà que buscaban los servicios de emergencias
  8. El temporal se despide con una gran descarga y deja más de 200 litros en Osona

Los padres escoltados por la Guardia Civil para dar a luz a su hijo: "Si no es por ellos no hubiéramos llegado a tiempo al hospital"

Los padres escoltados por la Guardia Civil para dar a luz a su hijo: "Si no es por ellos no hubiéramos llegado a tiempo al hospital"

Unas 30.000 aves mueren electrocutadas al año en las líneas eléctricas españolas

Unas 30.000 aves mueren electrocutadas al año en las líneas eléctricas españolas

Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias

Un edificio de Santa Coloma de Gramenet, desalojado de emergencia el sábado por las lluvias

Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Los equipos de rescate trabajan buscando a los valencianos desaparecidos en Indonesia

Comunicado de las familias de los desaparecidos: "Pedimos que este esfuerzo en la búsqueda se mantenga vigente hasta encontrarlos"

Desmantelan una plantación de marihuana y un punto de venta de drogas en Igualada

Desmantelan una plantación de marihuana y un punto de venta de drogas en Igualada

Españoles con aerofobia: "Después de siete años podré viajar a Londres sin miedo a volar"

Españoles con aerofobia: "Después de siete años podré viajar a Londres sin miedo a volar"