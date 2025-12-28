Condenada a 18 meses de prisión una mujer que utilizó a sus hijos para robar una figura de Papá Noel en un centro comercial

Una mujer ha sido condenada a 18 meses de prisión por un delito agravado de hurto, al haber utilizado a sus dos hijos menores de edad, de 11 y 14 años, para sustraer un Papá Noel de 90 centímetros de altura del interior de un centro comercial de Calahorra (La Rioja). La acusada ya contaba con otras 16 sentencias dictadas entre 2021 y 2023 también por un delito leve de hurto y una por dos robos con violencia o intimidación. Todas estas acciones las cometió en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y en Jaén.

La Audiencia Provincial de La Rioja dictó el 30 de septiembre una sentencia de conformidad, tras haber reconocido la acusada los hechos y modificar el fiscal la petición de condena. Según recoge el fallo judicial, el 17 de diciembre de 2023, sobre las 21.45 horas, y "en ejecución de un plan previo y movida por un ánimo de enriquecimiento injusto", acudió junto a sus dos hijos menores a un centro comercial de Calahorra. Tras las indicaciones pertinentes por parte de la mujer, según precisa el tribunal, el hijo más pequeño accedió al interior del establecimiento y se dirigió a la zona donde se encontraba la decoración navideña.

Espacio cerrado

El menor saltó la valla, de poca altura, que rodeaba el espacio y accedió a su interior. Entonces se acercó a una figura de Papá Noel de unos 90 centímetros de altura y se apoderó de ella. Para despistar, entregó la imagen a su hermano mayor y ambos abandonaron el edificio. La acusada deberá indemnizar al centro comercial con 102 euros.

Al entender que la actuación de la imputada se llevó a cabo con ánimo de enriquecimiento ilícito y con un comportamiento planificado, con utilización consciente de los menores, el tribunal ha determinado la agravación del delito y, por lo tanto, una condena superior. La sentencia, además, tiene en cuenta los numerosos antecedentes penales que pesan sobre ella por hurtos y robos. En consecuencia, no aplica ningún atenuante para disminuir la condena. Como la acusada ha aceptado la pena y los hechos, esta resolución es firme, ya que tanto la defensa como el fiscal anunciaron que no recurrirán.