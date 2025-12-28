Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brigitte BardotCarles VilarrubíLluviasEmbalses CatalunyaNaufragio IndonesiaReunión Trump-ZelenskiRodríguez IbarraThe LineFraude IVATV3
instagramlinkedin

Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'

Anna Sans Fitó, neuropediatra: "En España para diagnosticar TDAH parece que hay que esperar a que el niño fracase"

Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: "La dificultad no es la académica, es la social"

Samanta Villar

Samanta Villar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un tema crucial que marca el futuro académico y emocional de muchísimos niños y adolescentes son los Trastornos del Aprendizaje y el TDAH. Durante mucho tiempo, las dificultades para leer, escribir o calcular se atribuían a la falta de esfuerzo o a que el niño maduraba tarde. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, estas dificultades tienen un origen neurobiológico y necesitan ser comprendidas, diagnosticadas y acompañadas de manera adecuada. ¿Cómo se detectan realmente la dislexia, la discalculia o el TDAH? ¿Qué papel juega la escuela en el éxito de estos niños? Y, lo más importante, ¿cómo pueden los padres proteger la autoestima y la motivación de sus hijos cuando el sistema les exige el doble de esfuerzo?

En Sobrevivir a la crianza, este domingo se derriba el mito de que estos niños son simplemente despistados o vagos. Los Trastornos del Aprendizaje y el TDAH existen, y es tarea de todos entenderlos y actuar en consecuencia. Para ello, el pódcast cuenta con Anna Sans, Neuropediatra y Directora Médica del Institut Som Via de Neurodesarrollo y Aprendizaje. Un caso de "TDAH no bien tratado, el riesgo de una vida de adulto inestable, con adicciones, delincuencia , es elevadísima", afirma la Dra. Sans 

Sobre(vivir) a la crianza - Trastornos del aprendizaje de nuestros hijos

Sobre(vivir) a la crianza - Trastornos del aprendizaje de nuestros hijos / El Periódico

Por otro lado, la doctora Esther Trepat, Doctora en Psicología y Directora de la Fundación Institut de Psicologia, experta en la salud mental infantojuvenil y el manejo de niños con TDAH, TEA y dificultades de aprendizaje, asegura que tener "dificultades en establecer la ortografía o la capacidad lectora no quiere decir que no pueda ser un buen médico". La clave está en el diagnostico y la actuación durante a vida escolar. 

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  3. Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña
  4. Estado de los embalses hoy, 27 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  5. Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
  6. El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: 'Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz
  7. Estado de los embalses hoy, 28 de diciembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. Hallado a salvo un surfista de Gavà que buscaban los servicios de emergencias

Directo | La policía encuentra el cuerpo sin vida de uno de los dos desparecidos en Málaga

Directo | La policía encuentra el cuerpo sin vida de uno de los dos desparecidos en Málaga

El narco y la profesionalización del crimen toman Canarias

El narco y la profesionalización del crimen toman Canarias

Así fue la detención de los dos sicarios colombianos por el asesinato de Josué, 'el Conejero'

Así fue la detención de los dos sicarios colombianos por el asesinato de Josué, 'el Conejero'

La inocentada de Mario Picazo: dos satélites chocarán este domingo y dejarán un "destello muy visible en el cielo"

La inocentada de Mario Picazo: dos satélites chocarán este domingo y dejarán un "destello muy visible en el cielo"

Suspenden este domingo la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia sin resultado

Suspenden este domingo la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia sin resultado

Anna Sans Fitó, neuropediatra: "En España para diagnosticar TDAH parece que hay que esperar a que el niño fracase"

Anna Sans Fitó, neuropediatra: "En España para diagnosticar TDAH parece que hay que esperar a que el niño fracase"

Dos desaparecidos en Málaga y uno en Granada por el temporal

Dos desaparecidos en Málaga y uno en Granada por el temporal

La alerta por lluvias pasa a ser amarilla en toda la Región de Murcia