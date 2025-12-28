Anna Sans Fitó, neuropediatra: "En España para diagnosticar TDAH parece que hay que esperar a que el niño fracase"

Un tema crucial que marca el futuro académico y emocional de muchísimos niños y adolescentes son los Trastornos del Aprendizaje y el TDAH. Durante mucho tiempo, las dificultades para leer, escribir o calcular se atribuían a la falta de esfuerzo o a que el niño maduraba tarde. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, estas dificultades tienen un origen neurobiológico y necesitan ser comprendidas, diagnosticadas y acompañadas de manera adecuada. ¿Cómo se detectan realmente la dislexia, la discalculia o el TDAH? ¿Qué papel juega la escuela en el éxito de estos niños? Y, lo más importante, ¿cómo pueden los padres proteger la autoestima y la motivación de sus hijos cuando el sistema les exige el doble de esfuerzo?

En Sobrevivir a la crianza, este domingo se derriba el mito de que estos niños son simplemente despistados o vagos. Los Trastornos del Aprendizaje y el TDAH existen, y es tarea de todos entenderlos y actuar en consecuencia. Para ello, el pódcast cuenta con Anna Sans, Neuropediatra y Directora Médica del Institut Som Via de Neurodesarrollo y Aprendizaje. Un caso de "TDAH no bien tratado, el riesgo de una vida de adulto inestable, con adicciones, delincuencia , es elevadísima", afirma la Dra. Sans

Sobre(vivir) a la crianza - Trastornos del aprendizaje de nuestros hijos / El Periódico

Por otro lado, la doctora Esther Trepat, Doctora en Psicología y Directora de la Fundación Institut de Psicologia, experta en la salud mental infantojuvenil y el manejo de niños con TDAH, TEA y dificultades de aprendizaje, asegura que tener "dificultades en establecer la ortografía o la capacidad lectora no quiere decir que no pueda ser un buen médico". La clave está en el diagnostico y la actuación durante a vida escolar.

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

