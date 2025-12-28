Alfredo Corell, catedrático de Inmunología: "Tus defensas no quieren batidos detox, quieren que duermas"

Afirma Alfredo Corell (Valladolid, 1963), catedrático en Inmunología, que el sistema inmunitario es como una biblioteca: guarda la información de aquellos "intrusos" que han accedido a ella en otras ocasiones. Así es más sencillo entender que nuestro organismo tiene memoria y recuerda aquellos microbios que una vez entraron en él para, en un futuro, saber defenderse. Es, insiste, como un castillo que debe fortalecerse y protegerse con hábitos saludables. De todo ello habla este inmunólogo del Hospital Virgen del Rocío en su nuevo libro, 'Inmunidad en forma' (Planeta, 2025), un trabajo divulgativo que ya tiene una tercera edición en el horno.

Corell es catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla desde 2023. Su rostro ya es habitual en la pequeña pantalla, donde a menudo colabora en programas para divulgar sobre cómo muscular nuestras defensas. También es una voz referente en el universo de las redes sociales: solo en Instagram aglutina 108.000 seguidores.

Como profesor, ha sido reconocido en el sector de la enseñanza. Sus técnicas e iniciativas como 'Tus defensas salen de cañas', una actividad anual que llevaba a cabo en un bar del centro de Valladolid para explicar distintas partes del temario, lo llevaron a ser distinguido en 2018 como mejor docente universitario de España en los Premios Educa Abanca. Tres años después ganó el Premio CSIC 2021 a la Comunicación Científica y 'Forbes' lo incluyó en su lista de los 100 españoles más creativos.

¿Conocemos cada vez más nuestro propio sistema inmunitario?

Desde la pandemia hay mucha preocupación por el sistema inmune. La gente ha ganado en conciencia, sobre todo las personas más vulnerables, como los ancianos. Pero que haya más preocupación no significa que sepan cómo funciona. Precisamente, ese es el objetivo del libro, dar a entender la importancia de nuestras defensas y anticuerpos con un lenguaje muy divulgativo y con un tono de calle.

Además, desde el covid este tema cobró especial relevancia porque ahora nos bombardean a diario con supuestos productos milagrosos que ayudan a las defensas. Por eso es importante saber cómo se tienen que entrenar las defensas. Es muy importante el descanso. Tus defensas no quieren batidos detox, quieren que duermas.

Divulgar sobre un tema tan científico no debe haber sido tarea fácil.

Para nada. De hecho, me ha costado mucho y he tardado cuatro en escribirlo. Firmé el contrato en junio de 2021 y ha salido en junio de 2025. Por el camino han sido años difíciles tanto a nivel profesional como personal, especialmente porque me considero una persona muy autoexigente. Por ello, mi principal obsesión era hacer un libro divulgativo para todos los públicos y eso me exigía destilar mucho la ciencia.

En la televisión, cuando hago apariciones, siempre tengo un soporte visual, pero en un libro de texto no tienes esas maquetas. Aun así, creo que he logrado el tono sencillo y asequible que quería y doy muchas recomendaciones que se pueden llevar a la práctica. Estoy contento con el resultado y la respuesta que estoy recibiendo de los lectores es muy buena.

El estrés es el gran enemigo del siglo XXI para el sistema inmunitario. ¿Qué debemos tener en cuenta?

Es curioso pero no eres nadie si no estás estresado en este momento. La causa y el origen del estrés no la podemos evitar. Pero el estrés agudo, temporal, es positivo y te agudiza la vida intelectual y el sistema inmunitario, pero cuando deja de ser puntual y es sostenido, se produce un estrés crónico y eso es muy contraproducente porque disminuye a tope el sistema inmunitario. Entonces, lo que hay que intentar es buscar momentos y situaciones que contrarresten el estrés. La felicidad no es una guerra de químicos, pero se puede intentar producir otras sustancias químicas que contrarrestan el cortisol como la actividad física moderada, las relaciones sexuales o los abrazos, el contacto físico es positivo para el sistema inmunitario.

También es clave tener una red social real, un grupo de interés que ya puede ser deportivo, religioso, político, social o cultural, da igual, lo importante es compartir tiempo de calidad con gente.

El estrés provoca la bajada de defensas y entonces se contrae la enfermedad, en algunos casos incluso crónica. El caso que se ha conocido esta semana del brote de Hepatitis A en la Universidad de Sevilla es una clara señal de que las generaciones más jóvenes no están protegidas frente a enfermedades que antes eran más comunes.

La vacunación es un reto siempre porque las vacunas son silenciosas, los jóvenes en particular no le ven el sentido a vacunarse porque no notan nada. Por ejemplo, con el Ibuprofeno notas que baja la inflamación o con un antibiótico notas en pocos días que se te va la fiebre. En cambio, la vacuna no se nota, todo lo contrario: puedes llegar a notar los efectos secundarios, como el dolor de cabeza e incluso fiebre. Eso hace que a veces no se vean como un aliado.

Además, el hecho de que en las redes sociales se puede hablar libremente y de forma anónima ha generado que los antivacunas tengan un mayor altavoz, antes eso era muy difícil. Ahora los mensajes se amplifican y esto es muy dañino, creo que eso habría que revisarlo al menos a nivel legislativo. Por ejemplo, China ha prohibido que en las redes sociales opine todo el mundo sobre salud, solo pueden hacerlo los usuarios que están formados.

La vacuna de la covid ha sido la más cuestionada estos años.

Sí, ha estado muy denostada. Se puso muy en duda porque se hizo en tiempo récord, pero eso no significa que se hiciera mal ni mucho menos, todos los laboratorios estaban al servicio de esta vacuna. Hace dos o tres semanas, una de las revistas más potentes que hay en ciencia, 'Nature', publicó un estudio donde se había estudiado a 10.000 personas con cáncer de pulmón y piel que se estaban sometiendo a un tratamiento de inmunoterapia. En este estudio se comprobó que a los tres meses, todas aquellas personas que se habían puesto la vacuna del covid han visto que la inmunoterapia funciona mejor y tiene mejor supervivencia. Es una noticia fabulosa para una vacuna que ha sido tremendamente vapuleada por la sociedad, tachándola de tratamiento experimental.