La Aemet eleva a nivel rojo la alerta por lluvias en la comarca murciana de Vega del Segura

Las precipitaciones siguen causando problemas en Murcia. La Aemet ha elevado al nivel rojo la alerta por lluvias en la comarca de Vega del Segura.

Esta mañana de domingo Suremet ha ofrecido los datos de la lluvia acumulada durante la madrugada.

Se trata de los municipios de Caravaca 18 litros, Cehegín 36, (llegando en la zona de huerta a los 44 litros), Calasparra 17 y Moratalla 26 (llegando en la zona del Cerro de las Ánimas a 29)

Según la Aemet la lluvia pasará a 65 milímetros por hora en la Vega del Segura, la alerta roja permanecerá hasta las doce del mediodía. El agua será persistente en Fortuna y Abanilla.

También hay cambios en el Altiplano que eleva el aviso hasta el amarillo y tiene unos 20 litros acumulados. El aviso estará durante todo el día, hasta las 21 horas.

El resto de la Región permanece igual, con 15 litros por hora y aviso amarillo durante todo el domingo.

Tráfico

Asimismo, las autoridades competentes han tenido que cerrar varias carreteras. La Policía Local ha informado a través de la red social X (antes Twitter) que quedan cerradas las siguientes carreteras: Camino Torre Abellán, Jerónimo y Avileses; Paso de los Carros, Sangonera la Seca; Rambla del Secano, Torreagüera-Beniaján; Rambla de Churra; Rambla del Carmen, Cabezo de Torres.

La Consejería de Fomento ha señalado que la calzada izquierda de la carretera de Mazarrón a Alhama de Murcia queda cerrada al tráfico.

Eventos cancelados

El Ayuntamiento de Murcia ha comunicado que se ha activado el protocolo de incidencias climatológicas en parques y jardines, por lo que se cierran y balizan por seguridad algunos como el del Cuartel de Artillería y palmerales de Santiago y Zaraíche.

A lo largo de Murcia también se han suspendido otros eventos.

Han pedido precaución al volante y mantenerse informados a través de los canales oficiales