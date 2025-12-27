Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaNaufragio IndonesiaCáncerEmbalses catalanesOficinas GeneralitatUcraniaNavidadPelículas españolasDonaciones padres-hijosTerrassa
instagramlinkedin

Diagnóstico inesperado

El susto de una turista en Ibiza: de pensar que la habían drogado a descubrir un tumor cerebral

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, durante unas vacaciones en la isla

Recibir inmunoterapia antes que quimio-radioterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable

Amy en el hospital.

Amy en el hospital. / Brain Tumor Charity

Laura M. Expósito

Ibiza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lo que comenzó como un susto durante unas vacaciones en Ibiza acabó convirtiéndose en un diagnóstico que le cambió la vida. Amy McNamara, una mujer británica de 30 años, descubrió meses después de sufrir una convulsión en la isla que padecía un tumor cerebral maligno de grado cuatro.

Según informa el diario británico The Mirror, los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando la joven se encontraba en la isla junto a unas amigas. Una noche sufrió una convulsión en la habitación del hotel, episodio que no recuerda y que inicialmente la llevó a pensar que la habían drogado. Tras ser atendida por los servicios sanitarios, que no detectaron anomalías, el incidente se consideró aislado y pudo continuar sus vacaciones con normalidad.

Síntomas que alertaron meses después

Sin embargo, meses después comenzó a sufrir ataques de pánico y problemas de visión, por lo que acudió a su médico. Tras varias pruebas, una resonancia magnética permitió detectar un astrocitoma de grado cuatro, uno de los tumores cerebrales más agresivos, localizado en el lóbulo temporal izquierdo.

En agosto de 2023 fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas, en las que se logró extirpar el 95% del tumor, además de recibir quimioterapia y radioterapia. Actualmente se encuentra bajo seguimiento médico periódico.

Tras el duro tratamiento, Amy recibe apoyo psicológico a través de una asociación especializada y participa en un reto solidario denominado 'Active Autumn' para recaudar fondos destinados a ayudar a otras familias afectadas por tumores cerebrales y, al mismo tiempo, recuperar su forma física.

Siempre recordará sus vacaciones en Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
  3. Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
  4. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  5. El temporal ya deja registros cercanos a los 90 litros y oleadas de más de cinco metros en la Costa Brava
  6. Ocho de cada diez universitarios no han recibido formación en comunicación oral, competencia laboral básica
  7. Las nevadas intensas en los Pirineos obligan a activar una alerta por fuerte peligro de aludes
  8. ¿Qué es el 'ghostpairing'? Así funciona la nueva estafa por Whatsapp

La justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferry a un camionero

La justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferry a un camionero

Detenido el presunto homicida de un hombre de 60 años acuchillado en Madrid

Directo | Las lluvias han descargado ya más de 100 litros en buena parte de Catalunya

Directo | Las lluvias han descargado ya más de 100 litros en buena parte de Catalunya

El susto de una turista en Ibiza: de pensar que la habían drogado a descubrir un tumor cerebral

El susto de una turista en Ibiza: de pensar que la habían drogado a descubrir un tumor cerebral

Un juzgado de Barcelona concede más de 170.000 euros de atrasos a un trabajador con enfermedad de Crohn

Un juzgado de Barcelona concede más de 170.000 euros de atrasos a un trabajador con enfermedad de Crohn

Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

La expansión de un depredador invasor podría poner fin a los mejillones cantábricos

La expansión de un depredador invasor podría poner fin a los mejillones cantábricos

¿Es lo mismo decir ‘Feliz Navidad’ que ‘Felices Pascuas’?

¿Es lo mismo decir ‘Feliz Navidad’ que ‘Felices Pascuas’?